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موجة برد تضرب المناطق.. "الحصيني": تنطلق الليلة وهذه ذروتها ونصيحة

قال: تتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة على بعضها بين 6 و12 وأخرى 3

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن النماذج العددية للطقس تشير إلى موجة برد متوسطة القوة -إلا أن يصرفها الله- على الشمالية، وتتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة عليها بين 3 و7 درجات، والوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة تتراوح بين 8 و17.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "بدايتها من الليلة ليلة الجمعة على الشمالية ثم يوم الجمعة على الوسطى فالشرقية، وذروتها السبت والأحد".

وتابع: "مَن عزم على الخروج ليلًا للبر والاستراحات في أماكن مفتوحة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية؛ أنصحه بالملابس الشتوية المتوسطة، وتثقيل الملابس شمالًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة برد تضرب المناطق.. "الحصيني": تنطلق الليلة وهذه ذروتها ونصيحة
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن النماذج العددية للطقس تشير إلى موجة برد متوسطة القوة -إلا أن يصرفها الله- على الشمالية، وتتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة عليها بين 3 و7 درجات، والوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة تتراوح بين 8 و17.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "بدايتها من الليلة ليلة الجمعة على الشمالية ثم يوم الجمعة على الوسطى فالشرقية، وذروتها السبت والأحد".

وتابع: "مَن عزم على الخروج ليلًا للبر والاستراحات في أماكن مفتوحة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية؛ أنصحه بالملابس الشتوية المتوسطة، وتثقيل الملابس شمالًا".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:51 AM

موجة برد تضرب المناطق.. "الحصيني": تنطلق الليلة وهذه ذروتها ونصيحة

قال: تتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة على بعضها بين 6 و12 وأخرى 3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,294

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن النماذج العددية للطقس تشير إلى موجة برد متوسطة القوة -إلا أن يصرفها الله- على الشمالية، وتتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة عليها بين 3 و7 درجات، والوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة تتراوح بين 8 و17.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "بدايتها من الليلة ليلة الجمعة على الشمالية ثم يوم الجمعة على الوسطى فالشرقية، وذروتها السبت والأحد".

وتابع: "مَن عزم على الخروج ليلًا للبر والاستراحات في أماكن مفتوحة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية؛ أنصحه بالملابس الشتوية المتوسطة، وتثقيل الملابس شمالًا".

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