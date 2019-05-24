مُتحدث مرور الطائف لرتبة "عقيد"
قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
مُتحدث مرور الطائف لرتبة "عقيد"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-24
قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:57 AM
مُتحدث مرور الطائف لرتبة "عقيد"
قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.