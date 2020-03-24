نفت مصادر "سبق" ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أن من يرغب بالخروج في أوقات الحظر يتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 وسيتلقى رسالة على جواله يقوم بإبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر وهو ما نفاه المصدر.
مصدر: لا صحة لوجود رسالة على الجوال من مركز العمليات الموحد 911
يقوم بإبرازها للجهات الأمنية المنتشرة وتسمح له بالتجول في أوقات المنع
نفت مصادر "سبق" ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أن من يرغب بالخروج في أوقات الحظر يتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 وسيتلقى رسالة على جواله يقوم بإبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر وهو ما نفاه المصدر.مكة المكرمة مركز العمليات الموحد 911 حظر التجول فيروس كورونا الجديد
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مصدر: لا صحة لوجود رسالة على الجوال من مركز العمليات الموحد 911أحمد العبدالله سبق 2020-03-24
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:55 AM
مصدر: لا صحة لوجود رسالة على الجوال من مركز العمليات الموحد 911
يقوم بإبرازها للجهات الأمنية المنتشرة وتسمح له بالتجول في أوقات المنع
نفت مصادر "سبق" ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أن من يرغب بالخروج في أوقات الحظر يتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 وسيتلقى رسالة على جواله يقوم بإبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر وهو ما نفاه المصدر.
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