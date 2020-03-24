نفت مصادر "سبق" ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أن من يرغب بالخروج في أوقات الحظر يتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 وسيتلقى رسالة على جواله يقوم بإبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر وهو ما نفاه المصدر.

مصدر: لا صحة لوجود رسالة على الجوال من مركز العمليات الموحد 911 أحمد العبدالله سبق 2020-03-24 نفت مصادر "سبق" ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أن من يرغب بالخروج في أوقات الحظر يتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 وسيتلقى رسالة على جواله يقوم بإبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر وهو ما نفاه المصدر.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 12:55 AM

مصدر: لا صحة لوجود رسالة على الجوال من مركز العمليات الموحد 911 يقوم بإبرازها للجهات الأمنية المنتشرة وتسمح له بالتجول في أوقات المنع





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نفت مصادر "سبق" ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أن من يرغب بالخروج في أوقات الحظر يتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 وسيتلقى رسالة على جواله يقوم بإبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر وهو ما نفاه المصدر.