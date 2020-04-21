تَضَارُب الأنباء حول صحة زعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية

سيئول تؤكد: ليست خطيرة.. واستخباراتية أمريكية: من الصعب تقييم شدتها

تضاربت الأنباء حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ فيما أكدت سيئول، اليوم الثلاثاء، أن حالة "كيم جونغ أون" الصحية ليست خطيرة.. وتواترت أنباء عن تدهور صحته بعد خضوعه لعملية جراحية.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني، بعد تقارير إعلامية عن حالة "كيم" الصحية، قوله: إن "حالة زعيم كوريا الشمالية ليست حرجة".

فيما أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن "كيم" خضع لعملية جراحية، وقال عن مصدر أمريكي لـ"CNN"، أمس الاثنين: إن المخاوف بشأن صحة "كيم" موثوقة؛ ولكن من الصعب تقييم شدتها.

وأفادت صحيفة "ديلي إن كيه"، وهي صحيفة على شبكة الإنترنت مقرها كوريا الجنوبية وتغطيتها مركزة على كوريا الشمالية: إن "كيم" أجرى "عملية جراحية في نظام القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل الجاري".

وقد تَغَيّب الزعيم الكوري الشمالي عن احتفالات بلاده، الأربعاء الماضي، بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها، جده كيم إيل سونغ، وهو يوم عطلة وطنية رسمية يعرف باسم "يوم الشمس".

وأثار غيابه تساؤلات لدى المراقبين والمتابعين للشأن الكوري الشمالي، وكان آخر ظهور للزعيم "كيم" في وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية يوم 11 أبريل الجاري.