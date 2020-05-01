"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. تستمر حتى الـ 9 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. تستمر حتى الـ 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-01
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:10 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. تستمر حتى الـ 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.