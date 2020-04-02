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آخر أرقام كورونا.. 940 ألف إصابة وأكثر من 47 ألف وفاة

الولايات المتحدة تتصدر بعدد الإصابات تليها إيطاليا وإسبانيا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب العدد من 940 ألفًا، حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات حول العالم تجاوز 940 ألفًا حتى صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات تعافي 195 ألف مصاب، وتجاوز الوفيات 47 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها إيطاليا، وإسبانيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة.

ووفق "الألمانية" بلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 215 ألف إصابة، و5011 وفاة، وفي إيطاليا نحو 111 ألف إصابة و13155 وفاة، وفي الصين 81554 إصابة، و3312 وفاة.

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آخر أرقام كورونا.. 940 ألف إصابة وأكثر من 47 ألف وفاة
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب العدد من 940 ألفًا، حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات حول العالم تجاوز 940 ألفًا حتى صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات تعافي 195 ألف مصاب، وتجاوز الوفيات 47 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها إيطاليا، وإسبانيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة.

ووفق "الألمانية" بلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 215 ألف إصابة، و5011 وفاة، وفي إيطاليا نحو 111 ألف إصابة و13155 وفاة، وفي الصين 81554 إصابة، و3312 وفاة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:10 AM

آخر أرقام كورونا.. 940 ألف إصابة وأكثر من 47 ألف وفاة

الولايات المتحدة تتصدر بعدد الإصابات تليها إيطاليا وإسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب العدد من 940 ألفًا، حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات حول العالم تجاوز 940 ألفًا حتى صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات تعافي 195 ألف مصاب، وتجاوز الوفيات 47 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها إيطاليا، وإسبانيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة.

ووفق "الألمانية" بلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 215 ألف إصابة، و5011 وفاة، وفي إيطاليا نحو 111 ألف إصابة و13155 وفاة، وفي الصين 81554 إصابة، و3312 وفاة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,807
91 مليار ..

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