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عن طلب سحب الثقة منه.. "جونسون": سألتزم بالقانون

أشار إلى أن الحكومة يجب أن تؤدي عملها

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، أن الحكومة يجب أن تقوم بعملها، وأنه سيلتزم بالقانون؛ ردًا على خطاب من أحد نواب مجلس العموم طالب بسحب الثقة منه في جلسة البرلمان، على خلفية فضيحة حفلات مقر رئاسة الوزراء؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن النائب المحافظ توباياس إلوود، أنه سيقدم خطابًا لسحب الثقة من "جونسون".

الرئيسية/ أخبار العالم

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عن طلب سحب الثقة منه.. "جونسون": سألتزم بالقانون
سبق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، أن الحكومة يجب أن تقوم بعملها، وأنه سيلتزم بالقانون؛ ردًا على خطاب من أحد نواب مجلس العموم طالب بسحب الثقة منه في جلسة البرلمان، على خلفية فضيحة حفلات مقر رئاسة الوزراء؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن النائب المحافظ توباياس إلوود، أنه سيقدم خطابًا لسحب الثقة من "جونسون".

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:39 PM

عن طلب سحب الثقة منه.. "جونسون": سألتزم بالقانون

أشار إلى أن الحكومة يجب أن تؤدي عملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، أن الحكومة يجب أن تقوم بعملها، وأنه سيلتزم بالقانون؛ ردًا على خطاب من أحد نواب مجلس العموم طالب بسحب الثقة منه في جلسة البرلمان، على خلفية فضيحة حفلات مقر رئاسة الوزراء؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن النائب المحافظ توباياس إلوود، أنه سيقدم خطابًا لسحب الثقة من "جونسون".

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