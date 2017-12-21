أربع مواجهات أبرزها لـ "النصر" و"الأهلي" في ختام دور الـ 16 من كأس الملك

عصر ومساء اليوم الثلاثاء

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، حيث تقام أربع مباريات على النحو التالي:

الفيحاء - أبها

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

الفائز من تلك المواجهة سيلاقي الباطن في الدور ربع النهائي حيث كان قد تغلب على الحزم.

النصر - الاتفاق

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مرسول بارك بالرياض.



الجدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلاقي الهلال الذي تغلب على الرائد.

التعاون - الطائي

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلاقي الاتحاد الذي تغلب على الفتح.

الأهلي - الفيصلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمس دقائق بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

الفائز من تلك المواجهة سيلاقي الشباب الذي تغلب على ضمك بخماسية وذلك في مباراة الدور ربع النهائي القادمة.