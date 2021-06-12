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"الحج والعمرة" تعلن: إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج

من مساء غدٍ الأحد حتى الأربعاء..لا توجد أولوية للتسجيل المبكر

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداءً من الساعة 1 م من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13ذي القعدة، وأكدت الوزارة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.


وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa/
وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج والعمرة" تعلن: إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداءً من الساعة 1 م من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13ذي القعدة، وأكدت الوزارة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.


وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa/
وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:19 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:19 AM

"الحج والعمرة" تعلن: إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج

من مساء غدٍ الأحد حتى الأربعاء..لا توجد أولوية للتسجيل المبكر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
12,886

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداءً من الساعة 1 م من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13ذي القعدة، وأكدت الوزارة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.


وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa/
وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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