النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

اتفاقية لإطلاق منتج مبتكر يحفز الادخار لدى الأطفال بين بنكي "التنمية الاجتماعية" و"الرياض"

حوافز مالية ومميزات لتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي

وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية لتنفيذ وإطلاق منتج ادخاري مبتكر محفز للأطفال مع بنك الرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية من طرف البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن طرف بنك الرياض الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبد الرحمن السدحان، وبحضور عدد من قياديي البنك والتنفيذيين.

وتشمل الاتفاقية أيضًا إدراج بنك الرياض كأحد البنوك السعودية المعتمدة لمنتج زود الادخاري، امتدادًا للاتفاقيات السابقة مع عدد من المصارف التجارية، لتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك في منتج زود الادخاري.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مستهدفات بنك التنمية الاجتماعية المرتبطة بسلسلة البرنامج الادخاري الذي يهدف إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للأطفال الاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.

من جانبه أكّد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن البنك وقع في فترة سابقة مع عدة مصارف تجارية لتقديم منتج زود الادخاري، التي تشمل عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، واليوم يضيف بنك الرياض أحد أكبر البنوك السعودية، موسعًا نطاق العمل مع المصرف ليشمل فئة مهمة جدًّا، وهم صغار العمر من الجنسين.

وأوضح أن تصميم المنتج يأتي مبتكرًا في استهدافه للسلوك الاستهلاكي للطفل وتشجيعه الأطفال لادخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف مالية تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، عن طريق آليات للتخطيط المالي سهلة ويسيرة مرتبطة بحوافز جذابة تسهم في انتظام الطفل وتحت إشراف ورقابة الوالدين، موظفًا التقنيات المالية الحديثة من خلال فتح حساب ادخاري بعائد، دون الحاجة لرصيد كحد أدنى، وبخطوات سهلة لتمكن الأطفال من التفاعل الآني مع حساباتهم الادخارية.

وبيّن "الحميدي" أن البنك يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي والتي تُعنى بالادخار ضمن مستهدفات أخرى، تهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪، وتنمية ثقافة الادخار وحفظ الموارد المالية، مبينًا أن الاتفاقية تمت لدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020، لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية للادخار التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعنى بتعزيز الادخار وتنمية مدخرات الأفراد بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية لإطلاق منتج مبتكر يحفز الادخار لدى الأطفال بين بنكي "التنمية الاجتماعية" و"الرياض"
سبق

وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية لتنفيذ وإطلاق منتج ادخاري مبتكر محفز للأطفال مع بنك الرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية من طرف البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن طرف بنك الرياض الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبد الرحمن السدحان، وبحضور عدد من قياديي البنك والتنفيذيين.

وتشمل الاتفاقية أيضًا إدراج بنك الرياض كأحد البنوك السعودية المعتمدة لمنتج زود الادخاري، امتدادًا للاتفاقيات السابقة مع عدد من المصارف التجارية، لتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك في منتج زود الادخاري.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مستهدفات بنك التنمية الاجتماعية المرتبطة بسلسلة البرنامج الادخاري الذي يهدف إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للأطفال الاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.

من جانبه أكّد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن البنك وقع في فترة سابقة مع عدة مصارف تجارية لتقديم منتج زود الادخاري، التي تشمل عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، واليوم يضيف بنك الرياض أحد أكبر البنوك السعودية، موسعًا نطاق العمل مع المصرف ليشمل فئة مهمة جدًّا، وهم صغار العمر من الجنسين.

وأوضح أن تصميم المنتج يأتي مبتكرًا في استهدافه للسلوك الاستهلاكي للطفل وتشجيعه الأطفال لادخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف مالية تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، عن طريق آليات للتخطيط المالي سهلة ويسيرة مرتبطة بحوافز جذابة تسهم في انتظام الطفل وتحت إشراف ورقابة الوالدين، موظفًا التقنيات المالية الحديثة من خلال فتح حساب ادخاري بعائد، دون الحاجة لرصيد كحد أدنى، وبخطوات سهلة لتمكن الأطفال من التفاعل الآني مع حساباتهم الادخارية.

وبيّن "الحميدي" أن البنك يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي والتي تُعنى بالادخار ضمن مستهدفات أخرى، تهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪، وتنمية ثقافة الادخار وحفظ الموارد المالية، مبينًا أن الاتفاقية تمت لدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020، لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية للادخار التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعنى بتعزيز الادخار وتنمية مدخرات الأفراد بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:40 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:50 PM

اتفاقية لإطلاق منتج مبتكر يحفز الادخار لدى الأطفال بين بنكي "التنمية الاجتماعية" و"الرياض"

حوافز مالية ومميزات لتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
664

وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية لتنفيذ وإطلاق منتج ادخاري مبتكر محفز للأطفال مع بنك الرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية من طرف البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن طرف بنك الرياض الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبد الرحمن السدحان، وبحضور عدد من قياديي البنك والتنفيذيين.

وتشمل الاتفاقية أيضًا إدراج بنك الرياض كأحد البنوك السعودية المعتمدة لمنتج زود الادخاري، امتدادًا للاتفاقيات السابقة مع عدد من المصارف التجارية، لتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك في منتج زود الادخاري.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مستهدفات بنك التنمية الاجتماعية المرتبطة بسلسلة البرنامج الادخاري الذي يهدف إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للأطفال الاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.

من جانبه أكّد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن البنك وقع في فترة سابقة مع عدة مصارف تجارية لتقديم منتج زود الادخاري، التي تشمل عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، واليوم يضيف بنك الرياض أحد أكبر البنوك السعودية، موسعًا نطاق العمل مع المصرف ليشمل فئة مهمة جدًّا، وهم صغار العمر من الجنسين.

وأوضح أن تصميم المنتج يأتي مبتكرًا في استهدافه للسلوك الاستهلاكي للطفل وتشجيعه الأطفال لادخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف مالية تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، عن طريق آليات للتخطيط المالي سهلة ويسيرة مرتبطة بحوافز جذابة تسهم في انتظام الطفل وتحت إشراف ورقابة الوالدين، موظفًا التقنيات المالية الحديثة من خلال فتح حساب ادخاري بعائد، دون الحاجة لرصيد كحد أدنى، وبخطوات سهلة لتمكن الأطفال من التفاعل الآني مع حساباتهم الادخارية.

وبيّن "الحميدي" أن البنك يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي والتي تُعنى بالادخار ضمن مستهدفات أخرى، تهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪، وتنمية ثقافة الادخار وحفظ الموارد المالية، مبينًا أن الاتفاقية تمت لدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020، لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية للادخار التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعنى بتعزيز الادخار وتنمية مدخرات الأفراد بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,234
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,115
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة