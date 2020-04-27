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الجبير عن تطورات "عدن": نرفض بشدة أن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات

قال مغرّداً: المملكة أكّدت ومعها شقيقتها الإمارات على ضرورة العودة إلى الوضع السابق

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على تطورات الأوضاع في اليمن؛ موضحاً أن المملكة أكّدت ومعها شقيقتها دولة الإمارات، أنه يجب العودة إلى الوضع السابق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نرفض بشدة بأن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً، إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، ويؤكّد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها، في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب والتصدّي للتنظيمات الإرهابية.

كما أكد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية؛ حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)؛ لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا)، وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير عن تطورات "عدن": نرفض بشدة أن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات
سبق

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على تطورات الأوضاع في اليمن؛ موضحاً أن المملكة أكّدت ومعها شقيقتها دولة الإمارات، أنه يجب العودة إلى الوضع السابق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نرفض بشدة بأن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً، إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، ويؤكّد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها، في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب والتصدّي للتنظيمات الإرهابية.

كما أكد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية؛ حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)؛ لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا)، وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:54 AM

الجبير عن تطورات "عدن": نرفض بشدة أن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات

قال مغرّداً: المملكة أكّدت ومعها شقيقتها الإمارات على ضرورة العودة إلى الوضع السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على تطورات الأوضاع في اليمن؛ موضحاً أن المملكة أكّدت ومعها شقيقتها دولة الإمارات، أنه يجب العودة إلى الوضع السابق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نرفض بشدة بأن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً، إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، ويؤكّد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها، في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب والتصدّي للتنظيمات الإرهابية.

كما أكد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية؛ حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)؛ لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا)، وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.

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