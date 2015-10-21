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فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين

كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا وقد تعالى الصراخ

كأن الحياة توقفت فجأة في أحد الأسواق الشعبية بالفلبين، حين تجمعت أعداد ضخمة من الناس، وراح الجميع يتطلع إلى أعلى، ويرفعون كاميرات جوالاتهم يلتقطون أغرب مشهد.

وحسب صفحة "فيرال هوج" على موقع "يوتيوب"، حدثت الواقعة مساء يوم 12 أكتوبر الجاري، في أحد الأسواق بمدينة تاغبيلاران ‏في ولاية بوهول وسط الفلبين.

كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا ومرعبًا؛ ثعبان ضخم يلتف على أسلاك الكهرباء، ويتحرك عبر الشارع فوق الناس، وقد تعالى الصراخ وارتفعت كاميرات الهواتف وارتبك المرور في الشارع.

وفي النهاية، سقط الثعبان وسط الناس المتجمعين، والذين تمكنوا من الإمساك بالثعبان، ليعيدوه بعدها إلى بيئته في الحياة البرية.

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فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين
سبق

كأن الحياة توقفت فجأة في أحد الأسواق الشعبية بالفلبين، حين تجمعت أعداد ضخمة من الناس، وراح الجميع يتطلع إلى أعلى، ويرفعون كاميرات جوالاتهم يلتقطون أغرب مشهد.

وحسب صفحة "فيرال هوج" على موقع "يوتيوب"، حدثت الواقعة مساء يوم 12 أكتوبر الجاري، في أحد الأسواق بمدينة تاغبيلاران ‏في ولاية بوهول وسط الفلبين.

كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا ومرعبًا؛ ثعبان ضخم يلتف على أسلاك الكهرباء، ويتحرك عبر الشارع فوق الناس، وقد تعالى الصراخ وارتفعت كاميرات الهواتف وارتبك المرور في الشارع.

وفي النهاية، سقط الثعبان وسط الناس المتجمعين، والذين تمكنوا من الإمساك بالثعبان، ليعيدوه بعدها إلى بيئته في الحياة البرية.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:29 AM

فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين

كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا وقد تعالى الصراخ

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
2,858

كأن الحياة توقفت فجأة في أحد الأسواق الشعبية بالفلبين، حين تجمعت أعداد ضخمة من الناس، وراح الجميع يتطلع إلى أعلى، ويرفعون كاميرات جوالاتهم يلتقطون أغرب مشهد.

وحسب صفحة "فيرال هوج" على موقع "يوتيوب"، حدثت الواقعة مساء يوم 12 أكتوبر الجاري، في أحد الأسواق بمدينة تاغبيلاران ‏في ولاية بوهول وسط الفلبين.

كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا ومرعبًا؛ ثعبان ضخم يلتف على أسلاك الكهرباء، ويتحرك عبر الشارع فوق الناس، وقد تعالى الصراخ وارتفعت كاميرات الهواتف وارتبك المرور في الشارع.

وفي النهاية، سقط الثعبان وسط الناس المتجمعين، والذين تمكنوا من الإمساك بالثعبان، ليعيدوه بعدها إلى بيئته في الحياة البرية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,967
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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