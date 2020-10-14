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مقتل شاب وإصابة مدنيَّين بقصف "الحوثي" الأحياء السكنية بتعز

مصدر طبي: المدنيان تعرّضا لإصابات خطيرة ويخضعان للعلاج

قُتل شاب، وأُصيب اثنان آخران من المدنيين، من جراء قصف ميليشيات الحوثي أمس الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية.

وفي التفاصيل، أوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب، وإصابة اثنَين آخرَين بإصابات خطيرة؛ ويخضعان للعلاج.

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مقتل شاب وإصابة مدنيَّين بقصف "الحوثي" الأحياء السكنية بتعز
سبق

قُتل شاب، وأُصيب اثنان آخران من المدنيين، من جراء قصف ميليشيات الحوثي أمس الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية.

وفي التفاصيل، أوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب، وإصابة اثنَين آخرَين بإصابات خطيرة؛ ويخضعان للعلاج.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:02 AM

مقتل شاب وإصابة مدنيَّين بقصف "الحوثي" الأحياء السكنية بتعز

مصدر طبي: المدنيان تعرّضا لإصابات خطيرة ويخضعان للعلاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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قُتل شاب، وأُصيب اثنان آخران من المدنيين، من جراء قصف ميليشيات الحوثي أمس الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية.

وفي التفاصيل، أوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب، وإصابة اثنَين آخرَين بإصابات خطيرة؛ ويخضعان للعلاج.

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