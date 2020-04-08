مصر.. مد حظر التجول لمدة أسبوعين إضافيين

إنقاص ساعاته من الـ 8 مساءً حتى الـ 6 صباحًا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مد حظر التجول لمدة أسبوعين إضافيين مع إنقاص ساعات الحظر بداية من الساعة الـ 8 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، مع تمديد تعليق رحلات الطيران لأسبوعين إضافيين.

وقال "مدبولي" وفق صحيفة "المصري اليوم" إن القوات المسلحة كانت دائماً بجوار الوطن، خاصة في ظل أزمة كورونا الأخيرة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: كلمة الرئيس حملت رسائل مهمة، وأن الأمر حتى هذه المرحلة في إطار الحلول الآمنة للسيطرة على المرض.

وذكر أن الإنجازات التي حققتها مصر هذه المرحلة، جاءت بسبب الإجراءات الاستباقية والاحترازية، والتزام المواطن المصري بتطبيق القرارات.

وتابع: أتمنى الأعداد تتناقص ومنزدش زي بقية الدول، المعيار الأهم هو التزام المواطن، ونحن مقاربين للسيناريوهات المتوقعة، وكان توقعنا هذا الأسبوع هيبقى فيه متوسط الإصابات ما بين 120 إلى 150، وهو ما حدث.