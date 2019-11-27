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النيابة العامة توجه بالقبض على شخص اتهم آخرين في الوسط الرياضي بتقديم رشوة

ظهر عبر مقطع فيديو مصور انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً -بحسب زعمه- قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي؛ لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.

فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد ٢٤، و٢٧، و٢٨ من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

النيابة العامة رشوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة توجه بالقبض على شخص اتهم آخرين في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً -بحسب زعمه- قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي؛ لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.

فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد ٢٤، و٢٧، و٢٨ من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:18 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:16 PM

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص اتهم آخرين في الوسط الرياضي بتقديم رشوة

ظهر عبر مقطع فيديو مصور انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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54,771

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً -بحسب زعمه- قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي؛ لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.

فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد ٢٤، و٢٧، و٢٨ من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

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