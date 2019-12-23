"البيئة" تصدر نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في عدة مناطق

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 25/ 4/ 1441هـ : أولاً: كمية الأمطار: منطقة مكة المكرمة: يلملم/ الليث 35.60 ملم - القريع بني مالك / الطائف 1.40 ملم - طريق الشفا الدائري / الطائف 1.00 ملم - الفيجا / العرضيات 3.00 ملم ـ طريق الهدا الدائري / الطائف : 30.80 ملم ـ ابو حجارة / الطائف 0.80 ملم ـ آل جارد / القنفذة 1.20 ملم ـ ثلاثاء الخرم / القنفذة 0.20 ملم المنطقة الشرقية: الدمام 0.20 ملم منطقة عسير: الفرعة / النماص1.60 ملم منطقة الباحة : غامد الزند / المخواه 3.80 ملم ـ بني كبير / بلجرشي 0.40 ملم ـ المندق 1.60 ملم ثانيًا: منسوب السدود: منطقة الرياض: أثينيثة 2.40 متر ـ البرة3.40 متر ـ البير 3.30 متر ـ الثميلة 2.20 متر ـ الحائر3.00 متر ـ الحائر بالمجمعة 2.70 متر ـ الحريق 3.40 متر ـ الخروعية 3.50 متر ـ السديرية 2.50 متر ـ الصفرات 3.00 متر ـ الملية 3.30 متر ـ المنحنى 7.10 متر ـ ثادق 3.90 متر ـ حريملاء 3.75 متر ـ سدوس 5.00 متر ـ شعيب الغدير 3.00 متر ـ شعيب القصر4.00 متر ـ صلبوخ 7.30 متر ـ ضرماء 1.10 متر ـ لبن1.30 متر ـ مرات 6.00 متر ـ ملهم2.55 متر ـ ثمار 2.50 متر ـ الجناح14.50 متر منطقة مكة المكرمة: الجناح 14.50 متر ـ الراغبة 3.00 متر ـ الرامة 5.00 متر ـ السبعان 2.00 متر ـ الشعيراء 6.00 متر ـ اللقيطة 0.50 متر ـ المحند 2.00 متر ـ ثريبان 0.50 متر ـ حجر 3.00 متر ـ داماء 5.00 متر ـ رابغ 29.82 متر ـ شوان5.00 متر ـ ضراء 0.50 متر ـ عمت0.50 متر ـ فيضة المسلح 1.00 متر قراض 0.50 متر ـ قنونا 26.82 متر ـ كتنة 1.00 متر ـ كرا قوامة 8.00 مترـ مرواني 14.10 متر ـ ملكان 2.00 متر ـ ميسان 8.00 متر ـ وادي حلي 36.40 متر ـ ياصب 0.50 متر منطقة المدينة المنورة: أميرة 1.30 متر ـ أحامر 1.80 متر ـ الترعه 2.05 متر ـ الفرع 5.40 متر منطقة عسير : آل عيفة 2.40 متر ـ أبها 19.70 متر ـ الأخضر آل مسفر 6.50 متر ـ الجوة 2.50 متر ـ الحرجة 4.70 متر ـ الخلصة10.90 متر ـ الدافعة 6.80 متر ـ الدهناء 3.50 متر ـ الرشيد2.40 متر الريازة - جاش 5.80 متر ـ السودة 7.90 متر ـ العسران 3.80 متر ـ العيزاء 1.80 متر ـ الغر/ غائبة 8.70 متر ـ الغرابة 15.80 متر ـ الغرة 12.80 متر ـ الفوهة 18.50 متر ـ الفيض 17.70 متر ـ القوباء 13.50 متر ـ الماوين 6.40 متر ـ باشوت 2.80 متر ـ بدوة 19.20 متر ـ الملك فهد 44.15 متر ـ تبالة 21.40 متر ـ ترجس 17.25 متر ـ تمنيه 6.50 متر ـ تندحه 8.60 متر ـ تهلل 2.90 متر ـ ثما 4.90 متر ـ جبل خاط 14.50 متر ـ جرية المجاردة 10.80 متر ـ جوف الهجلة 7.60 متر ـ حلباء 24.70 متر ـ خثعم 6.90 متر ـ خرص 9.80 متر ـ ذهبان 9.10 متر ـ رادة 4.80 متر ـ روضان السليل 2.30 متر ـ سدوان 9.50 متر ـ شراقب 7.50 متر ـ شعيب شداد 5.20 متر ـ شيبانة 11.00 متر ـ طبب 9.00 متر ـ طريف النماص 12.00 متر ـ عتود تهامة 18.10 متر ـ عشران 26.80 متر ـ عمق بللحمر 21.70 متر ـ عوص 16.50 متر ـ عياش 13.50 متر ـ غضار6.50 متر ـ قرضان 6.80 متر ـ محلاة عرعرة 7.70 متر ـ مرية 13.20 متر ـ مرة 9.80 متر ـ مسكة 2.20 متر ـ نبا 8.00 متر ـ هجرة زهير 2.40 متر منطقة حائل: الأديرع2.90 متر – الرتيق 1.30 متر - الرقب1.80 متر – السلف 1.90 متر - الشنان 2.80 متر - الصر 2.00 متر – بزاخة 1.00 متر - عقده2.00 متر - عقلة بن جبرين 1.20 متر – وسمي 2.00 متر . منطقة الحدود الشمالية: العوشقي 2.40 متر - الغرابة 0.80 متر - اللويزية 3.70 متر - بدنة 3.90 متر - طريف 4.40 متر - عرعر 1.60 متر . منطقة جازان: الريث1.60 متر - بيش54.73 متر - جازان 12.19 متر - قرى 20.00 متر - لجب 2.50 متر - وساع 20.53 متر - وعال 13.45 متر. منطقة نجران البياض4.00 متر - السلامه 1.00 متر - المحجر1.00 متر - المغوي4.00 متر – المليحة 6.00 متر - بدر الجنوب3.50 متر - تريمه8.00 متر - ثار 4.00 متر - حلال (سروم) 4.00 متر - حميران 7.00 متر – خضيران 6.00 متر - قطن3.00 متر - مخش 1.00 متر - نعوان 3.00 متر – هدادة 0.50 متر - ياسان 3.50 متر . منطقة الباحة : الأجاعدة 2.20 متر – الأحسبة 16.30 متر - الجحافين2.70 متر - الجنابين 21.80 متر- الحلية 2.10 متر - الخالة5.50 متر - الخرار1.30 متر – الرتق 5.60 متر - الصدر3.10 متر - الضحيان 11.50 متر - الطلقية 6.70 متر - العريشين4.00 متر - العزيزا 4.00 متر - العقيق 16.90 متر – القمع 3.50 متر - اللاحجة 1.10 متر - المبرياة 6.30 متر - المرزوق6.95 متر - الملح1.50 متر – المظلمات 6.40 متر - الملد (قوب)6.00 متر - الهيجة 4.50 متر - أم الرجلين 6.50 متر - ثراد8.10 متر – جرب 6.00 متر - ديدب0.10 متر – دوقة 7.80 متر - زقط3.20 متر - شدا نيرا 7.90 متر - ظرك 6.50 متر - ظروة 5.10 متر – عجلان 0.50 متر - ماطوة 2.70 متر - مدهاس 6.90 متر - معشوقة 3.30 متر .

"البيئة" تصدر نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في عدة مناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-23 أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 25/ 4/ 1441هـ :



أولاً: كمية الأمطار:



منطقة مكة المكرمة: يلملم/ الليث 35.60 ملم - القريع بني مالك / الطائف 1.40 ملم - طريق الشفا الدائري / الطائف 1.00 ملم - الفيجا / العرضيات 3.00 ملم ـ طريق الهدا الدائري / الطائف : 30.80 ملم ـ ابو حجارة / الطائف 0.80 ملم ـ آل جارد / القنفذة 1.20 ملم ـ ثلاثاء الخرم / القنفذة 0.20 ملم



المنطقة الشرقية: الدمام 0.20 ملم



منطقة عسير: الفرعة / النماص1.60 ملم



منطقة الباحة : غامد الزند / المخواه 3.80 ملم ـ بني كبير / بلجرشي 0.40 ملم ـ المندق 1.60 ملم



ثانيًا: منسوب السدود:



منطقة الرياض: أثينيثة 2.40 متر ـ البرة3.40 متر ـ البير 3.30 متر ـ الثميلة 2.20 متر ـ الحائر3.00 متر ـ الحائر بالمجمعة 2.70 متر ـ الحريق 3.40 متر ـ الخروعية 3.50 متر ـ السديرية 2.50 متر ـ الصفرات 3.00 متر ـ الملية 3.30 متر ـ المنحنى 7.10 متر ـ ثادق 3.90 متر ـ حريملاء 3.75 متر ـ سدوس 5.00 متر ـ شعيب الغدير 3.00 متر ـ شعيب القصر4.00 متر ـ صلبوخ 7.30 متر ـ ضرماء 1.10 متر ـ لبن1.30 متر ـ مرات 6.00 متر ـ ملهم2.55 متر ـ ثمار 2.50 متر ـ الجناح14.50 متر



منطقة مكة المكرمة: الجناح 14.50 متر ـ الراغبة 3.00 متر ـ الرامة 5.00 متر ـ السبعان 2.00 متر ـ الشعيراء 6.00 متر ـ اللقيطة 0.50 متر ـ المحند 2.00 متر ـ ثريبان 0.50 متر ـ حجر 3.00 متر ـ داماء 5.00 متر ـ رابغ 29.82 متر ـ شوان5.00 متر ـ ضراء 0.50 متر ـ عمت0.50 متر ـ فيضة المسلح 1.00 متر قراض 0.50 متر ـ قنونا 26.82 متر ـ كتنة 1.00 متر ـ كرا قوامة 8.00 مترـ مرواني 14.10 متر ـ ملكان 2.00 متر ـ ميسان 8.00 متر ـ وادي حلي 36.40 متر ـ ياصب 0.50 متر



منطقة المدينة المنورة: أميرة 1.30 متر ـ أحامر 1.80 متر ـ الترعه 2.05 متر ـ الفرع 5.40 متر



منطقة عسير : آل عيفة 2.40 متر ـ أبها 19.70 متر ـ الأخضر آل مسفر 6.50 متر ـ الجوة 2.50 متر ـ الحرجة 4.70 متر ـ الخلصة10.90 متر ـ الدافعة 6.80 متر ـ الدهناء 3.50 متر ـ الرشيد2.40 متر الريازة - جاش 5.80 متر ـ السودة 7.90 متر ـ العسران 3.80 متر ـ العيزاء 1.80 متر ـ الغر/ غائبة 8.70 متر ـ الغرابة 15.80 متر ـ الغرة 12.80 متر ـ الفوهة 18.50 متر ـ الفيض 17.70 متر ـ القوباء 13.50 متر ـ الماوين 6.40 متر ـ باشوت 2.80 متر ـ بدوة 19.20 متر ـ الملك فهد 44.15 متر ـ تبالة 21.40 متر ـ ترجس 17.25 متر ـ تمنيه 6.50 متر ـ تندحه 8.60 متر ـ تهلل 2.90 متر ـ ثما 4.90 متر ـ جبل خاط 14.50 متر ـ جرية المجاردة 10.80 متر ـ جوف الهجلة 7.60 متر ـ حلباء 24.70 متر ـ خثعم 6.90 متر ـ خرص 9.80 متر ـ ذهبان 9.10 متر ـ رادة 4.80 متر ـ روضان السليل 2.30 متر ـ سدوان 9.50 متر ـ شراقب 7.50 متر ـ شعيب شداد 5.20 متر ـ شيبانة 11.00 متر ـ طبب 9.00 متر ـ طريف النماص 12.00 متر ـ عتود تهامة 18.10 متر ـ عشران 26.80 متر ـ عمق بللحمر 21.70 متر ـ عوص 16.50 متر ـ عياش 13.50 متر ـ غضار6.50 متر ـ قرضان 6.80 متر ـ محلاة عرعرة 7.70 متر ـ مرية 13.20 متر ـ



مرة 9.80 متر ـ مسكة 2.20 متر ـ نبا 8.00 متر ـ هجرة زهير 2.40 متر



منطقة حائل:



الأديرع2.90 متر – الرتيق 1.30 متر - الرقب1.80 متر – السلف 1.90 متر - الشنان 2.80 متر - الصر 2.00 متر – بزاخة 1.00 متر - عقده2.00 متر - عقلة بن جبرين 1.20 متر – وسمي 2.00 متر .



منطقة الحدود الشمالية: العوشقي 2.40 متر - الغرابة 0.80 متر - اللويزية 3.70 متر - بدنة 3.90 متر - طريف 4.40 متر - عرعر 1.60 متر .



منطقة جازان: الريث1.60 متر - بيش54.73 متر - جازان 12.19 متر - قرى 20.00 متر - لجب 2.50 متر - وساع 20.53 متر - وعال 13.45 متر.



منطقة نجران البياض4.00 متر - السلامه 1.00 متر - المحجر1.00 متر - المغوي4.00 متر – المليحة 6.00 متر - بدر الجنوب3.50 متر - تريمه8.00 متر - ثار 4.00 متر - حلال (سروم) 4.00 متر - حميران 7.00 متر – خضيران 6.00 متر - قطن3.00 متر - مخش 1.00 متر - نعوان 3.00 متر – هدادة 0.50 متر - ياسان 3.50 متر .



منطقة الباحة : الأجاعدة 2.20 متر – الأحسبة 16.30 متر - الجحافين2.70 متر - الجنابين 21.80 متر- الحلية 2.10 متر - الخالة5.50 متر - الخرار1.30 متر – الرتق 5.60 متر - الصدر3.10 متر - الضحيان 11.50 متر - الطلقية 6.70 متر - العريشين4.00 متر - العزيزا 4.00 متر - العقيق 16.90 متر – القمع 3.50 متر - اللاحجة 1.10 متر - المبرياة 6.30 متر - المرزوق6.95 متر - الملح1.50 متر – المظلمات 6.40 متر - الملد (قوب)6.00 متر - الهيجة 4.50 متر - أم الرجلين 6.50 متر - ثراد8.10 متر – جرب 6.00 متر - ديدب0.10 متر – دوقة 7.80 متر - زقط3.20 متر - شدا نيرا 7.90 متر - ظرك 6.50 متر - ظروة 5.10 متر – عجلان 0.50 متر - ماطوة 2.70 متر - مدهاس 6.90 متر - معشوقة 3.30 متر .

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 02:28 PM

"البيئة" تصدر نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في عدة مناطق حسب تقارير محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة و"الأرصاد"





A A A





2 مشاركة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 25/ 4/ 1441هـ :



أولاً: كمية الأمطار:



منطقة مكة المكرمة: يلملم/ الليث 35.60 ملم - القريع بني مالك / الطائف 1.40 ملم - طريق الشفا الدائري / الطائف 1.00 ملم - الفيجا / العرضيات 3.00 ملم ـ طريق الهدا الدائري / الطائف : 30.80 ملم ـ ابو حجارة / الطائف 0.80 ملم ـ آل جارد / القنفذة 1.20 ملم ـ ثلاثاء الخرم / القنفذة 0.20 ملم



المنطقة الشرقية: الدمام 0.20 ملم



منطقة عسير: الفرعة / النماص1.60 ملم



منطقة الباحة : غامد الزند / المخواه 3.80 ملم ـ بني كبير / بلجرشي 0.40 ملم ـ المندق 1.60 ملم



ثانيًا: منسوب السدود:



منطقة الرياض: أثينيثة 2.40 متر ـ البرة3.40 متر ـ البير 3.30 متر ـ الثميلة 2.20 متر ـ الحائر3.00 متر ـ الحائر بالمجمعة 2.70 متر ـ الحريق 3.40 متر ـ الخروعية 3.50 متر ـ السديرية 2.50 متر ـ الصفرات 3.00 متر ـ الملية 3.30 متر ـ المنحنى 7.10 متر ـ ثادق 3.90 متر ـ حريملاء 3.75 متر ـ سدوس 5.00 متر ـ شعيب الغدير 3.00 متر ـ شعيب القصر4.00 متر ـ صلبوخ 7.30 متر ـ ضرماء 1.10 متر ـ لبن1.30 متر ـ مرات 6.00 متر ـ ملهم2.55 متر ـ ثمار 2.50 متر ـ الجناح14.50 متر



منطقة مكة المكرمة: الجناح 14.50 متر ـ الراغبة 3.00 متر ـ الرامة 5.00 متر ـ السبعان 2.00 متر ـ الشعيراء 6.00 متر ـ اللقيطة 0.50 متر ـ المحند 2.00 متر ـ ثريبان 0.50 متر ـ حجر 3.00 متر ـ داماء 5.00 متر ـ رابغ 29.82 متر ـ شوان5.00 متر ـ ضراء 0.50 متر ـ عمت0.50 متر ـ فيضة المسلح 1.00 متر قراض 0.50 متر ـ قنونا 26.82 متر ـ كتنة 1.00 متر ـ كرا قوامة 8.00 مترـ مرواني 14.10 متر ـ ملكان 2.00 متر ـ ميسان 8.00 متر ـ وادي حلي 36.40 متر ـ ياصب 0.50 متر



منطقة المدينة المنورة: أميرة 1.30 متر ـ أحامر 1.80 متر ـ الترعه 2.05 متر ـ الفرع 5.40 متر



منطقة عسير : آل عيفة 2.40 متر ـ أبها 19.70 متر ـ الأخضر آل مسفر 6.50 متر ـ الجوة 2.50 متر ـ الحرجة 4.70 متر ـ الخلصة10.90 متر ـ الدافعة 6.80 متر ـ الدهناء 3.50 متر ـ الرشيد2.40 متر الريازة - جاش 5.80 متر ـ السودة 7.90 متر ـ العسران 3.80 متر ـ العيزاء 1.80 متر ـ الغر/ غائبة 8.70 متر ـ الغرابة 15.80 متر ـ الغرة 12.80 متر ـ الفوهة 18.50 متر ـ الفيض 17.70 متر ـ القوباء 13.50 متر ـ الماوين 6.40 متر ـ باشوت 2.80 متر ـ بدوة 19.20 متر ـ الملك فهد 44.15 متر ـ تبالة 21.40 متر ـ ترجس 17.25 متر ـ تمنيه 6.50 متر ـ تندحه 8.60 متر ـ تهلل 2.90 متر ـ ثما 4.90 متر ـ جبل خاط 14.50 متر ـ جرية المجاردة 10.80 متر ـ جوف الهجلة 7.60 متر ـ حلباء 24.70 متر ـ خثعم 6.90 متر ـ خرص 9.80 متر ـ ذهبان 9.10 متر ـ رادة 4.80 متر ـ روضان السليل 2.30 متر ـ سدوان 9.50 متر ـ شراقب 7.50 متر ـ شعيب شداد 5.20 متر ـ شيبانة 11.00 متر ـ طبب 9.00 متر ـ طريف النماص 12.00 متر ـ عتود تهامة 18.10 متر ـ عشران 26.80 متر ـ عمق بللحمر 21.70 متر ـ عوص 16.50 متر ـ عياش 13.50 متر ـ غضار6.50 متر ـ قرضان 6.80 متر ـ محلاة عرعرة 7.70 متر ـ مرية 13.20 متر ـ



مرة 9.80 متر ـ مسكة 2.20 متر ـ نبا 8.00 متر ـ هجرة زهير 2.40 متر



منطقة حائل:



الأديرع2.90 متر – الرتيق 1.30 متر - الرقب1.80 متر – السلف 1.90 متر - الشنان 2.80 متر - الصر 2.00 متر – بزاخة 1.00 متر - عقده2.00 متر - عقلة بن جبرين 1.20 متر – وسمي 2.00 متر .



منطقة الحدود الشمالية: العوشقي 2.40 متر - الغرابة 0.80 متر - اللويزية 3.70 متر - بدنة 3.90 متر - طريف 4.40 متر - عرعر 1.60 متر .



منطقة جازان: الريث1.60 متر - بيش54.73 متر - جازان 12.19 متر - قرى 20.00 متر - لجب 2.50 متر - وساع 20.53 متر - وعال 13.45 متر.



منطقة نجران البياض4.00 متر - السلامه 1.00 متر - المحجر1.00 متر - المغوي4.00 متر – المليحة 6.00 متر - بدر الجنوب3.50 متر - تريمه8.00 متر - ثار 4.00 متر - حلال (سروم) 4.00 متر - حميران 7.00 متر – خضيران 6.00 متر - قطن3.00 متر - مخش 1.00 متر - نعوان 3.00 متر – هدادة 0.50 متر - ياسان 3.50 متر .



منطقة الباحة : الأجاعدة 2.20 متر – الأحسبة 16.30 متر - الجحافين2.70 متر - الجنابين 21.80 متر- الحلية 2.10 متر - الخالة5.50 متر - الخرار1.30 متر – الرتق 5.60 متر - الصدر3.10 متر - الضحيان 11.50 متر - الطلقية 6.70 متر - العريشين4.00 متر - العزيزا 4.00 متر - العقيق 16.90 متر – القمع 3.50 متر - اللاحجة 1.10 متر - المبرياة 6.30 متر - المرزوق6.95 متر - الملح1.50 متر – المظلمات 6.40 متر - الملد (قوب)6.00 متر - الهيجة 4.50 متر - أم الرجلين 6.50 متر - ثراد8.10 متر – جرب 6.00 متر - ديدب0.10 متر – دوقة 7.80 متر - زقط3.20 متر - شدا نيرا 7.90 متر - ظرك 6.50 متر - ظروة 5.10 متر – عجلان 0.50 متر - ماطوة 2.70 متر - مدهاس 6.90 متر - معشوقة 3.30 متر .