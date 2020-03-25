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"ترامب": القيود المفروضة من جراء انتشار كورونا قد تؤدي إلى آلاف الوفيات

قال إن بلاده ستخسر المزيد من الناس بسبب حالات الانتحار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن القيود المفروضة من جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد، قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى، حسب رويترز.

وتفصيلاً ، قال "ترامب" لقناة فوكس نيوز :"ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين. ستخسر أشخاصًا. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف"، فيما لم يذكر الرئيس أي دليل يدعم هذا التأكيد.

وأضاف: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل . بلدنا في حاجة إلى العودة للعمل.. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة. ومرة أخرى أقول إن الناس .. الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار. يجب أن نعود إلى العمل. شعبنا يرغب في العودة للعمل".

وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 50000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل. وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجمعات التجارية الانتحار فيروس كورونا الجديد

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"ترامب": القيود المفروضة من جراء انتشار كورونا قد تؤدي إلى آلاف الوفيات
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن القيود المفروضة من جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد، قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى، حسب رويترز.

وتفصيلاً ، قال "ترامب" لقناة فوكس نيوز :"ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين. ستخسر أشخاصًا. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف"، فيما لم يذكر الرئيس أي دليل يدعم هذا التأكيد.

وأضاف: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل . بلدنا في حاجة إلى العودة للعمل.. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة. ومرة أخرى أقول إن الناس .. الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار. يجب أن نعود إلى العمل. شعبنا يرغب في العودة للعمل".

وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 50000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل. وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:29 AM

"ترامب": القيود المفروضة من جراء انتشار كورونا قد تؤدي إلى آلاف الوفيات

قال إن بلاده ستخسر المزيد من الناس بسبب حالات الانتحار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن القيود المفروضة من جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد، قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى، حسب رويترز.

وتفصيلاً ، قال "ترامب" لقناة فوكس نيوز :"ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين. ستخسر أشخاصًا. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف"، فيما لم يذكر الرئيس أي دليل يدعم هذا التأكيد.

وأضاف: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل . بلدنا في حاجة إلى العودة للعمل.. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة. ومرة أخرى أقول إن الناس .. الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار. يجب أن نعود إلى العمل. شعبنا يرغب في العودة للعمل".

وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 50000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل. وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.

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