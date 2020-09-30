النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع "مرسى ينبع" بمساحة 722 ألف متر مربع

بهدف إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بالمحافظة:

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وشركة البلاد المالية، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.


ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم، بالإضافة إلى شاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية، بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشروعات رواد الأعمال، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسى جديدًا يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع "مرسى ينبع" بمساحة 722 ألف متر مربع
سبق

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وشركة البلاد المالية، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.


ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم، بالإضافة إلى شاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية، بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشروعات رواد الأعمال، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسى جديدًا يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
11:53 PM

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع "مرسى ينبع" بمساحة 722 ألف متر مربع

بهدف إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بالمحافظة:

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
1
906

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وشركة البلاد المالية، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.


ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم، بالإضافة إلى شاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية، بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشروعات رواد الأعمال، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسى جديدًا يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة