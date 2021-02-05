"ثادق".. 11 حالة اختناق في حريق شقة سكنية

"صحة الرياض" استنفرت طواقمها للتعامل مع الحادث

استقبلت طوارئ مستشفى ثادق العام اليوم الجمعة 11 حالة إصابة باختناق إثر حريق في شقة سكنية.



وأوضحت "صحة الرياض" أنها بمتابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، استنفرت طواقمها الطبية، وفعَّلت خططها المعدة سابقًا لمثل هذه الحالات لتقديم الخدمات العلاجية كافة. مشيرة إلى أن وضعهم الصحي مستقر، وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.