البرلمان البريطاني يوافق بشكل نهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي
لندن ستغادر رسميًّا في 31 يناير الجاري
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس)، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وبحسب "رويترز": جرى تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس؛ حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علمًا بأنه سيُحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.
ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.)؛ أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.
البرلمان البريطاني يوافق بشكل نهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-09
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس)، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وبحسب "رويترز": جرى تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس؛ حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علمًا بأنه سيُحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.
ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.)؛ أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.
09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
09:25 PM
البرلمان البريطاني يوافق بشكل نهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس)، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وبحسب "رويترز": جرى تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس؛ حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علمًا بأنه سيُحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.
ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.)؛ أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.