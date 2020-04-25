شاهد.. الطفلة "علياء" تتعافى من كورونا وتغادر المستشفى بعد 32 يوماً

"سبق" التقت أمها أوّل العزل ورصدت رغبتها بالعودة للحياة

سجلت "الطائف" اليوم السبت، خمس حالات تعافٍ من فيروس كورونا المستجد بعد ثبات الرقم منذُ عدة أسابيع، حيث ارتفع عدد المُتعافين إلى 21 حالة، في ظل ازدياد الإصابات لـ 27 حالة، وأصبح إجمالي الإصابات المُسجلة للطائف 241 حالة .

ومن بين المتعافين الذين خرجوا من قسم العزل أمس الجمعة ليلحقوا بإفطار أول يوم في رمضان ولكن في عزلٍ منزلي لفترة مُحددة من قبل الأطباء، الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات "علياء الشريف" ووالديها، بعدما أمضوا32 يومًا معزولين في مجمع الملك فيصل بالطائف.

وتعتبر الطفلة "علياء" تعد الحالة الأولى لطفلة مصابة بالفيروس، حيث لم تكُن تعلم أنها في المستشفى، وظنّت أنها في فندق، وظلت طوال فترة العزل مع والدتها في غرفةٍ واحدة تُمارس الرسم، ولا تعرف العالم الخارجي سوى من خلال نافذة تتطلع هي ووالدتها عبرها ليومٍ تخرجان فيه وهما سليمتان من ذلك الفيروس برفقة الوالد.

وقد خرجت الأسرة يوم أمس الجمعة وسط فرحةٍ عارمة، وتجلت السعادة على وجه الطفلة "علياء" عندما عادت إلى المنزل، واستنشقت هواءً نقيًا، لتعود للحياة مجددًا وهي تركض في حديقة المنزل وصولًا لألعابها التي بدا وكأنها تترقب عودتها.

ولن تدرك الطفلة طبيعة هذه المرحلة التي عاشتها إلا بعد أن تمر السنوات وتعرف أنها كانت في محنةٍ صعبة استطاعت بعد إرادة الله سبحانه وقدرته، ثم وجود والدتها بجانبها أن تتجاوزها، لتُسجل بذلك انتصارًا على الفيروس.

وأعربت "نورة الشريف" عن شكرها لـ"سبق" التي تناولت بالتفصيل ما تعرضت له الأسرة في مواجهة فيروس كورونا ومدى العزيمة على الانتصار في هذه المعركة، مع نقل اطمئنان المتابعين والدعاء للأسرة.

وكانت "سبق" قد انفردت أولًا بنشر تفاصيل الحالة التي تمثلت في إصابة الطفلة "علياء" ووالدتها "نوره الشريف" بفيروس كورونا اكتسابًا ومخالطة بزوجها "والد الطفلة" والذي اكتسبه من عمله إبان أن كانوا في الرياض.

وقالت مصابة فيروس كورونا المواطنة "نورة الشريف" في بداية لقائها بـ"سبق" إن أكبر أمنية تدعو الله سبحانه وتعالى أن يُحققها لها هي الالتقاء بوالديها، وأن تتمكن من تقبيلهما بعدأن حُرمت من ذلك بسبب إصابتها، لتخرج من العزل ولله الحمد، ولكن ستضطر هي وزوجها وطفلتهما للبقاء بالعزل المنزلي لفترة محددة وفقًا لما وجه به الأطباء، في حين كانت الأسرة تنتظرهم لتُجهز لهم مقرًا بالمنزل يحتضنهم عزلًا دون الاحتكاك بأحد.

وروت "الشريف"، لـ"سبق"، في حينه قصة إصابتها بـ"كورونا" بالعدوى من زوجها، لتلحق بهما ابنتهما "علياء" (4 سنوات)، حيث برزت شجاعتها وقوتها بعد إرادة الله سبحانه وتعالى في التعايش مع الفيروس ومقاومته والتغلب عليه.

وقالت: نحن أساسًا من سكان محافظة الطائف، ومنذ عدة سنوات ونحن نقيم أنا وزوجي وابنتي في العاصمة الرياض، بسبب ارتباط زوجي بعمله هناك، وفي تاريخ 14 مارس شكا زوجي الذي يعاني أصلاً بسبب حساسية مزمنة من بعض الأعراض تمثلت في الكحة والحرارة، على إثره توجه للمستشفى، وأفادوه بأنها مجرد حساسية وستزول.

وأضافت: كررنا، بعد الشك في تلك الأعراض،ا لاتصال على هاتف وزارة الصحة 937 الذين تجاوبوا معنا، وطمأنونا وبادرنا بالسفر برًا قبل قرار الإغلاق وعدنا إلى الطائف، وهنا وبعد أن اشتدت تلك الأعراض علينا أنا وزوجي ذهب زوجي أولاً إلى أحد المستشفيات الخاصة بالطائف، وبعد الفحص عليه ثبتت إصابته بالفيروس ليتم استدعاؤنا في اليوم التالي؛ كوننا مخالطين له، وبعد إجراء الفحوص اللازمة ثبتت إصابتي وابنتي بالفيروس الذي اكتسبه زوجي من أحد زملائه "أجنبي" في مقر عمله.

وقللت كثيرًا من خلال حديثها من خطورة المرض قائلة: المرض سهل جدًا، والخوف فقط من انتشاره خصوصًا لكبار السن، وأنا في بداية الأعراض وصلت درجة حرارتي إلى 38.5 كأعلى درجة، وتزامن معها ألم في المفاصل وكحة خفيفة، وصداع، وغثيان، وفقدان لحاسة الشم والتذوق، حتى زالت تدريجيًا.

وأوضحت أنها لم تظهر عليها ولا على زوجها أعراض الرشح والزكام، وأن الأنف كان طبيعيًا جدًا، مشيرةً إلى أن ابنتها ظهرت عليه أعراض بسيطة جدًا، تمثلت في حرارة خفيفة، ثم اختفت.

وواصلت "أم علياء": بعد أن زال الخوف من الإصابة، كان والدي والذي يعمل أصلاً "طبيب استشاري" قد أخذ الأمر بكل جدية، وهيأ لنا مقرًامتكاملاً لكي يكون عزلاً لنا، قررنا حينها أن نتوجه للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، تأكيدًا منا وخوفًا على والدينا والأسرة، ومن يعيشون حولنا، وهذا كان كل تركيزنا، فلم نعد نخاف على أنفسنا ولله الحمد فقط، نخاف على غيرنا خصوصًا كبار السن.

وتابعت: قبل أن نذهب سألتني ابنتي: إلى أين سنذهب؟ وكان جوابي لها حتى لا تشعر بالخوف: سنذهب إلى الفندق، وعند وصولنا إلى قسم العزل وكان ذلك في يوم الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ، تخوفت هي وحزنت كثيرًا حتى أزال الطاقم التمريضي في داخل قسم العزل ذلك الخوف الذي انتابها بتقديم الكثير من الألعاب الترفيهية كونها الطفلة الوحيدة التي تخضع للعزل، واقتنعت حينها بأنها في فندق!.

وأشادت بما يُقدم من جهود وخدمات غير عادية من قِبل وزارة الصحة، والتي تدعم خدميًا كل المرضى، وكذلك إدارة المجمع الطبي، والطاقم التمريضي، مبيّنة أنهم يسألون عنها بشكلٍ مستمر عبر هاتف الغرفة،وأثنت على تنوع الوجبات والأغذية "المميزة"، بحسب رأيها.

وقالت: أنا أصلاً ما كنت خائفة قبل الإصابة، وبعد الإصابة تعاملت مع الحالة بشكلٍ طبيعي، والحمد لله أنا في أتم صحةٍ وعافية، فقط اخترنا العزل لخوفنا على من هم حولنا؛ كون المرض انتشاره يكون سريعًا.