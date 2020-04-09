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عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية تتسبب في تخفيضها إلى النصف

الجهات المانحة اشتكت من تدخل الميليشيا

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم (الخميس)، من أنه سيخفض إلى النصف المساعدة، التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل (نيسان) الجاري، بعدما خفض المانحون التمويل؛ بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، أن عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن يواجه الآن نقصاً حاداً في التمويل، ولم يبق أمام البرنامج أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل.

وطالب المتحدث المتمردين الحوثيين باحترام الاتفاقات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة.

وابتداء من منتصف أبريل نيسان، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلاً من الحصول عليها شهرياً.

ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهرياً، 80 في المئة منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين انقلبوا على الحكومة المعترف بها دولياً في صنعاء في أواخر عام 2014.

واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية تتسبب في تخفيضها إلى النصف
سبق

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم (الخميس)، من أنه سيخفض إلى النصف المساعدة، التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل (نيسان) الجاري، بعدما خفض المانحون التمويل؛ بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، أن عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن يواجه الآن نقصاً حاداً في التمويل، ولم يبق أمام البرنامج أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل.

وطالب المتحدث المتمردين الحوثيين باحترام الاتفاقات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة.

وابتداء من منتصف أبريل نيسان، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلاً من الحصول عليها شهرياً.

ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهرياً، 80 في المئة منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين انقلبوا على الحكومة المعترف بها دولياً في صنعاء في أواخر عام 2014.

واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:34 PM

عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية تتسبب في تخفيضها إلى النصف

الجهات المانحة اشتكت من تدخل الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم (الخميس)، من أنه سيخفض إلى النصف المساعدة، التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل (نيسان) الجاري، بعدما خفض المانحون التمويل؛ بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، أن عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن يواجه الآن نقصاً حاداً في التمويل، ولم يبق أمام البرنامج أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل.

وطالب المتحدث المتمردين الحوثيين باحترام الاتفاقات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة.

وابتداء من منتصف أبريل نيسان، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلاً من الحصول عليها شهرياً.

ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهرياً، 80 في المئة منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين انقلبوا على الحكومة المعترف بها دولياً في صنعاء في أواخر عام 2014.

واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.

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