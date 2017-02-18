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بحضور وكيل جامعة المؤسس.. مبادرة "مبين" تعلن أسماء الفائزين بجوائز الـ50 ألفاً

تهدف إلى إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية "ويكيبيديا"

رعى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الحفل الختامي لمبادرة (مبين) لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا)، وهي إحدى مبادرات وقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبد العزيز.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا) بين فئة الشباب والشابات.

وقد أقيمت المسابقة في الفترة الزمنية: من 8 نوفمبر 2021م حتى نهاية 28 يناير 2022م شارك فيها (186) متسابقاً ومتسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي بما يزيد عن (2000) مقالة، ساهم في تحريرها (41) محرراً معتمداً.

وقد شهدت صفحة المسابقة إقبالاً متميزاً للإطلاع على المسابقة وآلية المشاركة فيها بلغت (142.000) زيارة، وقد قدم الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني في كلمته شكره لوقف لغة القرآن على المسابقة وعلى الجهود المبذولة في المسابقة كما قدم خالص التهنئة للفائزين في المسابقة والبالغ عددهم نحو ٢٠ فائزاً.

ثم شارك الأستاذ الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي مدير وقف لغة القرآن الكريم بكلمة إضافية أشار فيها إلى تبنّي وقف لغة القرآن لمثل هذه المبادرات المتميزة في خدمة لغة القرآن الكريم.

وخُتم الحفل بشرح موجز من الدكتور سلطان الحياني مدير مبادرة مسابقة (مبين) تناول فكرة وآليات المسابقة وذكر أسماء الفائزين في المسابقة، وقد بلغ مجموع جوائز المسابقة (50) ألف ريال شملت جميع مسارات المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة سعياً لتعزيز أهداف وقف لغة القرآن الذي يهتم بكل ما فيه خدمة لغة القرآن الكريم ونشرها في العالم، كما يعتزم الوقف على إقامة هذه المبادرة بصفة سنوية شحذاً لهمم الكتّاب والمؤلفين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا) خدمة للغة القرآن الخالدة.

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بحضور وكيل جامعة المؤسس.. مبادرة "مبين" تعلن أسماء الفائزين بجوائز الـ50 ألفاً
سبق

رعى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الحفل الختامي لمبادرة (مبين) لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا)، وهي إحدى مبادرات وقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبد العزيز.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا) بين فئة الشباب والشابات.

وقد أقيمت المسابقة في الفترة الزمنية: من 8 نوفمبر 2021م حتى نهاية 28 يناير 2022م شارك فيها (186) متسابقاً ومتسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي بما يزيد عن (2000) مقالة، ساهم في تحريرها (41) محرراً معتمداً.

وقد شهدت صفحة المسابقة إقبالاً متميزاً للإطلاع على المسابقة وآلية المشاركة فيها بلغت (142.000) زيارة، وقد قدم الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني في كلمته شكره لوقف لغة القرآن على المسابقة وعلى الجهود المبذولة في المسابقة كما قدم خالص التهنئة للفائزين في المسابقة والبالغ عددهم نحو ٢٠ فائزاً.

ثم شارك الأستاذ الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي مدير وقف لغة القرآن الكريم بكلمة إضافية أشار فيها إلى تبنّي وقف لغة القرآن لمثل هذه المبادرات المتميزة في خدمة لغة القرآن الكريم.

وخُتم الحفل بشرح موجز من الدكتور سلطان الحياني مدير مبادرة مسابقة (مبين) تناول فكرة وآليات المسابقة وذكر أسماء الفائزين في المسابقة، وقد بلغ مجموع جوائز المسابقة (50) ألف ريال شملت جميع مسارات المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة سعياً لتعزيز أهداف وقف لغة القرآن الذي يهتم بكل ما فيه خدمة لغة القرآن الكريم ونشرها في العالم، كما يعتزم الوقف على إقامة هذه المبادرة بصفة سنوية شحذاً لهمم الكتّاب والمؤلفين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا) خدمة للغة القرآن الخالدة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
10:48 PM

بحضور وكيل جامعة المؤسس.. مبادرة "مبين" تعلن أسماء الفائزين بجوائز الـ50 ألفاً

تهدف إلى إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية "ويكيبيديا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الحفل الختامي لمبادرة (مبين) لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا)، وهي إحدى مبادرات وقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبد العزيز.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا) بين فئة الشباب والشابات.

وقد أقيمت المسابقة في الفترة الزمنية: من 8 نوفمبر 2021م حتى نهاية 28 يناير 2022م شارك فيها (186) متسابقاً ومتسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي بما يزيد عن (2000) مقالة، ساهم في تحريرها (41) محرراً معتمداً.

وقد شهدت صفحة المسابقة إقبالاً متميزاً للإطلاع على المسابقة وآلية المشاركة فيها بلغت (142.000) زيارة، وقد قدم الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني في كلمته شكره لوقف لغة القرآن على المسابقة وعلى الجهود المبذولة في المسابقة كما قدم خالص التهنئة للفائزين في المسابقة والبالغ عددهم نحو ٢٠ فائزاً.

ثم شارك الأستاذ الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي مدير وقف لغة القرآن الكريم بكلمة إضافية أشار فيها إلى تبنّي وقف لغة القرآن لمثل هذه المبادرات المتميزة في خدمة لغة القرآن الكريم.

وخُتم الحفل بشرح موجز من الدكتور سلطان الحياني مدير مبادرة مسابقة (مبين) تناول فكرة وآليات المسابقة وذكر أسماء الفائزين في المسابقة، وقد بلغ مجموع جوائز المسابقة (50) ألف ريال شملت جميع مسارات المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة سعياً لتعزيز أهداف وقف لغة القرآن الذي يهتم بكل ما فيه خدمة لغة القرآن الكريم ونشرها في العالم، كما يعتزم الوقف على إقامة هذه المبادرة بصفة سنوية شحذاً لهمم الكتّاب والمؤلفين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية (ويكيبيديا) خدمة للغة القرآن الخالدة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
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