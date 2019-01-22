النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4608 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4622 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. تحرش واعتداء على فتاة والأمن المصري يتدخل سريعًا

أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيًا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا للشرطة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم": التقط الفيديو في قرية الاخصاص بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو وقوف الشاب المتهم مع صديق له على رأس أحد شوارع القرية، وعند مرور الفتاة أمامهما تحرش المتهم بها لفظيًا؛ وهو الأمر الذي رفضته الفتاة، ووبخت المتحرش بها، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالصفعات واللكمات أمام الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة ويبعدوه عنها.

وحسب موقع "مصراوي": فقد انتشر بين رواد مواقع التواصل، وقامت وحدة شرطة مركز الصف بجمع التحريات وسؤال شهود عيان مع التحفظ على الفيديو المتداول.

وأكدت التحريات صحة الواقعة دون تعرض المجني عليها لإصابات، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

وتبيّن من التحقيقات أن الفتاة تدعى "إيمان" "19 عامًا"، وبسؤالها من طرف العناصر الأمنية، اتهمت أحد الأشخاص يدعى "أحمد" بالاعتداء عليها بالضرب عقب تحرشه بها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهر أن المتهم هو جار الضحية؛ حيث اعترف بارتكاب جريمته في محضر الشرطة، وتمت إحالته إلى النيابة التي بدأت التحقيق معه.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. تحرش واعتداء على فتاة والأمن المصري يتدخل سريعًا
سبق

أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيًا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا للشرطة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم": التقط الفيديو في قرية الاخصاص بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو وقوف الشاب المتهم مع صديق له على رأس أحد شوارع القرية، وعند مرور الفتاة أمامهما تحرش المتهم بها لفظيًا؛ وهو الأمر الذي رفضته الفتاة، ووبخت المتحرش بها، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالصفعات واللكمات أمام الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة ويبعدوه عنها.

وحسب موقع "مصراوي": فقد انتشر بين رواد مواقع التواصل، وقامت وحدة شرطة مركز الصف بجمع التحريات وسؤال شهود عيان مع التحفظ على الفيديو المتداول.

وأكدت التحريات صحة الواقعة دون تعرض المجني عليها لإصابات، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

وتبيّن من التحقيقات أن الفتاة تدعى "إيمان" "19 عامًا"، وبسؤالها من طرف العناصر الأمنية، اتهمت أحد الأشخاص يدعى "أحمد" بالاعتداء عليها بالضرب عقب تحرشه بها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهر أن المتهم هو جار الضحية؛ حيث اعترف بارتكاب جريمته في محضر الشرطة، وتمت إحالته إلى النيابة التي بدأت التحقيق معه.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
11:56 AM

بالفيديو.. تحرش واعتداء على فتاة والأمن المصري يتدخل سريعًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,542

أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيًا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا للشرطة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم": التقط الفيديو في قرية الاخصاص بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو وقوف الشاب المتهم مع صديق له على رأس أحد شوارع القرية، وعند مرور الفتاة أمامهما تحرش المتهم بها لفظيًا؛ وهو الأمر الذي رفضته الفتاة، ووبخت المتحرش بها، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالصفعات واللكمات أمام الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة ويبعدوه عنها.

وحسب موقع "مصراوي": فقد انتشر بين رواد مواقع التواصل، وقامت وحدة شرطة مركز الصف بجمع التحريات وسؤال شهود عيان مع التحفظ على الفيديو المتداول.

وأكدت التحريات صحة الواقعة دون تعرض المجني عليها لإصابات، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

وتبيّن من التحقيقات أن الفتاة تدعى "إيمان" "19 عامًا"، وبسؤالها من طرف العناصر الأمنية، اتهمت أحد الأشخاص يدعى "أحمد" بالاعتداء عليها بالضرب عقب تحرشه بها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهر أن المتهم هو جار الضحية؛ حيث اعترف بارتكاب جريمته في محضر الشرطة، وتمت إحالته إلى النيابة التي بدأت التحقيق معه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,620
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة