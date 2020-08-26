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تعاملات الأربعاء.. مزيج "برنت" يرتفع لـ46.01 دولارًا

بيانات تكشف عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الأربعاء في ظل متابعة انخفاض المعروض في خليج المكسيك، ومع ترقب بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تراجع إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك بنحو 84%؛ استعدادًا لإعصار "لورا"؛ إذ اتجهت الشركات نحو إخلاء 299 منصة للإنتاج و11 منصة للحفر منتصف أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 46.01 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر مسجلة 43.31 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.524 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أغسطس.

بينما من المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الأربعاء.. مزيج "برنت" يرتفع لـ46.01 دولارًا
سبق

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الأربعاء في ظل متابعة انخفاض المعروض في خليج المكسيك، ومع ترقب بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تراجع إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك بنحو 84%؛ استعدادًا لإعصار "لورا"؛ إذ اتجهت الشركات نحو إخلاء 299 منصة للإنتاج و11 منصة للحفر منتصف أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 46.01 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر مسجلة 43.31 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.524 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أغسطس.

بينما من المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:50 AM

تعاملات الأربعاء.. مزيج "برنت" يرتفع لـ46.01 دولارًا

بيانات تكشف عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الأربعاء في ظل متابعة انخفاض المعروض في خليج المكسيك، ومع ترقب بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تراجع إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك بنحو 84%؛ استعدادًا لإعصار "لورا"؛ إذ اتجهت الشركات نحو إخلاء 299 منصة للإنتاج و11 منصة للحفر منتصف أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 46.01 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر مسجلة 43.31 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.524 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أغسطس.

بينما من المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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