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"أضم" تسجل 3 حالات "كورونا" في قرية الجويني

إجمالي الإصابات في المحافظة يصل إلى 6 أشخاص

سجلت محافظة أضم، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية المرض إلى ست حالات.

وكانت محافظة أضم قد سجلت أولى حالات "كورونا" في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لمواطن مسنّ، ثم سجلت فيها حالتان أخريان بعد عدة أيام.

وسجلت المحافظة اليوم ثلاث حالات في قرية الجويني، جميعها في العقد الرابع من العمر، وتعتبر الحالات الثلاث مستقرة ومطمئنة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أضم" تسجل 3 حالات "كورونا" في قرية الجويني
سبق

سجلت محافظة أضم، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية المرض إلى ست حالات.

وكانت محافظة أضم قد سجلت أولى حالات "كورونا" في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لمواطن مسنّ، ثم سجلت فيها حالتان أخريان بعد عدة أيام.

وسجلت المحافظة اليوم ثلاث حالات في قرية الجويني، جميعها في العقد الرابع من العمر، وتعتبر الحالات الثلاث مستقرة ومطمئنة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:56 PM

"أضم" تسجل 3 حالات "كورونا" في قرية الجويني

إجمالي الإصابات في المحافظة يصل إلى 6 أشخاص

A A A
عوض الفهمي - الرياض
0
740

سجلت محافظة أضم، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية المرض إلى ست حالات.

وكانت محافظة أضم قد سجلت أولى حالات "كورونا" في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لمواطن مسنّ، ثم سجلت فيها حالتان أخريان بعد عدة أيام.

وسجلت المحافظة اليوم ثلاث حالات في قرية الجويني، جميعها في العقد الرابع من العمر، وتعتبر الحالات الثلاث مستقرة ومطمئنة.

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