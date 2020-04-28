"أضم" تسجل 3 حالات "كورونا" في قرية الجويني

إجمالي الإصابات في المحافظة يصل إلى 6 أشخاص

سجلت محافظة أضم، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية المرض إلى ست حالات.

وكانت محافظة أضم قد سجلت أولى حالات "كورونا" في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لمواطن مسنّ، ثم سجلت فيها حالتان أخريان بعد عدة أيام.

وسجلت المحافظة اليوم ثلاث حالات في قرية الجويني، جميعها في العقد الرابع من العمر، وتعتبر الحالات الثلاث مستقرة ومطمئنة.