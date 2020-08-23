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كاريلو يرفض عروض اللعب بأوروبا من أجل الهلال.. والفريق يتأهب لملاقاة الفيصلي

كشفت صحيفة ""elfutbolero البيروفية أن مواطنها أندرية كاريلو لاعب الهلال الذي لا يزال متمسكاً بموقفه بالاستمرار مع بطل آسيا رغم تلقيه عدة عروض احترافية للعب في أوروبا.

وقالت الصحيفة البيروفية في تقريرها عن كاريلو أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري الانكليزي في 2019 كانت من فرق فولهام وليستر سيتي، لكن الراتب كان أقل مما يتقاضاه مع الهلال لذلك رفض العودة إلى أوروبا.

وتابعت كاريلو لم يشارك أساسياً مع الهلال سوى في مباراة واحدة منذ استئناف الدوري السعودي ولم يظهر بمستوى جيد، لكنه في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته بقرار اللعب في الهلال.

ميدانياً أدى فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الفيصلي مساء يوم بعد غد الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


عقد الجهاز الفني اجتماعاً مرئياً باللاعبين، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو خلال المران على الجوانب الفنية، وطبق رازفان تدريبات تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من الملعب، فيما واصل الثنائي عبدالله عطيف وكارلوس إدواردو برنامجيهما التأهيليين.


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كاريلو يرفض عروض اللعب بأوروبا من أجل الهلال.. والفريق يتأهب لملاقاة الفيصلي
سبق

كشفت صحيفة ""elfutbolero البيروفية أن مواطنها أندرية كاريلو لاعب الهلال الذي لا يزال متمسكاً بموقفه بالاستمرار مع بطل آسيا رغم تلقيه عدة عروض احترافية للعب في أوروبا.

وقالت الصحيفة البيروفية في تقريرها عن كاريلو أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري الانكليزي في 2019 كانت من فرق فولهام وليستر سيتي، لكن الراتب كان أقل مما يتقاضاه مع الهلال لذلك رفض العودة إلى أوروبا.

وتابعت كاريلو لم يشارك أساسياً مع الهلال سوى في مباراة واحدة منذ استئناف الدوري السعودي ولم يظهر بمستوى جيد، لكنه في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته بقرار اللعب في الهلال.

ميدانياً أدى فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الفيصلي مساء يوم بعد غد الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


عقد الجهاز الفني اجتماعاً مرئياً باللاعبين، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو خلال المران على الجوانب الفنية، وطبق رازفان تدريبات تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من الملعب، فيما واصل الثنائي عبدالله عطيف وكارلوس إدواردو برنامجيهما التأهيليين.


23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:36 PM

كاريلو يرفض عروض اللعب بأوروبا من أجل الهلال.. والفريق يتأهب لملاقاة الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة ""elfutbolero البيروفية أن مواطنها أندرية كاريلو لاعب الهلال الذي لا يزال متمسكاً بموقفه بالاستمرار مع بطل آسيا رغم تلقيه عدة عروض احترافية للعب في أوروبا.

وقالت الصحيفة البيروفية في تقريرها عن كاريلو أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري الانكليزي في 2019 كانت من فرق فولهام وليستر سيتي، لكن الراتب كان أقل مما يتقاضاه مع الهلال لذلك رفض العودة إلى أوروبا.

وتابعت كاريلو لم يشارك أساسياً مع الهلال سوى في مباراة واحدة منذ استئناف الدوري السعودي ولم يظهر بمستوى جيد، لكنه في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته بقرار اللعب في الهلال.

ميدانياً أدى فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الفيصلي مساء يوم بعد غد الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


عقد الجهاز الفني اجتماعاً مرئياً باللاعبين، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو خلال المران على الجوانب الفنية، وطبق رازفان تدريبات تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من الملعب، فيما واصل الثنائي عبدالله عطيف وكارلوس إدواردو برنامجيهما التأهيليين.


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