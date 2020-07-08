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كورونا.. ارتفاع الإصابات المؤكدة في ألمانيا والصين تسجل 7 حالات جديدة

روبرت كوخ: عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع 12 حالة إلى 9036

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 397 إلى 197341.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 12 حالة إلى 9036.

ووفق رويترز، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس، الثلاثاء، هبوطاً من ثماني حالات في يوم الإثنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة، ولم تسجل البلاد أيضاً أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضاً ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضاً من 15 حالة في يوم الإثنين.

حتى يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. ارتفاع الإصابات المؤكدة في ألمانيا والصين تسجل 7 حالات جديدة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 397 إلى 197341.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 12 حالة إلى 9036.

ووفق رويترز، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس، الثلاثاء، هبوطاً من ثماني حالات في يوم الإثنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة، ولم تسجل البلاد أيضاً أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضاً ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضاً من 15 حالة في يوم الإثنين.

حتى يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
08:33 AM

كورونا.. ارتفاع الإصابات المؤكدة في ألمانيا والصين تسجل 7 حالات جديدة

روبرت كوخ: عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع 12 حالة إلى 9036

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 397 إلى 197341.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 12 حالة إلى 9036.

ووفق رويترز، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس، الثلاثاء، هبوطاً من ثماني حالات في يوم الإثنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة، ولم تسجل البلاد أيضاً أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضاً ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضاً من 15 حالة في يوم الإثنين.

حتى يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

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