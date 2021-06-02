"شرطة صامطة" تنظِّم حملة تبرُّع بالدم لمنسوبيها

لصالح بنك الدم بالمستشفى العام

أطلقت شرطة محافظة صامطة اليوم الأربعاء في مقرها حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مختبر مستشفى صامطة العام، التي تقام ضمن إطار الشراكة المجتمعية بين القطاع الأمني والقطاع الصحي في المحافظة.

وتفصيلاً، تستمر حملة التبرع يومين، وعملت شرطة المحافظة، بمتابعة من مدير المركز العقيد سعد القحطاني، على تهيئة الموقع الملائم داخل المركز لاستقبال الأفراد من منسوبي شرطة صامطة والراغبين في التبرع دعمًا من شرطة المحافظة لبنك الدم بمستشفى صامطة العام.

فيما قدّم مدير مستشفى صامطة الصيدلي حسن أحمد عواشي شكره وتقديره لمدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبولالقحطاني، وجميع أفراد الشرطة؛ لمشاركتهم الرائعة والمبادرة القيمة لخدمة مرضى ومراجعي مستشفى صامطة العام، واستشعارهم المسؤولية، وتكاتفهم من أجل التبرع بالدم.

وصرّح مدير شرطة صامطة، العقيد سعد بن مقبول القحطاني، بأن هذه الحملة تأتي بتوجيه مدير شرطة منطقة جازان، اللواء دكتور عويد بن مهدي العنزي، مقدمًا شكره لكل منسوبي شرطة محافظة صامطة، وشكره وتقديره لإدارة مستشفى صامطة العام وبنك الدم بالمستشفى، على التجاوب ودعم الحملة بالمعدات اللازمة والأجهزة الطبية؛ ما يساهم في نجاح الحملة بتوفيق الله.