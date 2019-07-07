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فطنة رجال الأمن تقود لضبط وافدين يمنيين قتلا آخر في "نمار الرياض"

خلال جولة لإحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن

نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، خلال وقت وجيز، في التوصل إلى شخصين من الجنسية اليمنية، بعد أن أقدما على قتل آخر من أبناء جلدتهم، وقد تم إيداعهما التوقيف بمركز الشرطة المختص.

وفي التفاصيل، فإن إحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن كانت تتجول أثناء سير عملها في حي نمار غرب مدينة الرياض صباح هذا اليوم الأحد، ولاحظ رجل الأمن وافد من الجنسية اليمنية يسير بشكل سريع، ليتم استيقافه، وبعد سؤال عن إثباتاته الشخصية ظهرت منه علامات الارتباك.

وأثناء توقف الوافد لدى رجل الأمن، حضر شخص آخر، وذكر أن شجاراً حدث داخل إحدى البنايات الواقعة في حي نمار، وأن هذا الشخص قد هرب من الموقع، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع البلاغ، حيث عُثِر على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر تعرضه لإصاباتٍ أدت لوفاته.

وكشفت المصادر أن دوريات الأمن تمكنت بفضل الله من ضبط المتهمين وهما وافدين من الجنسية اليمنية قبل تمكنهما من الفرار، والعثور على ملابسهما التي كانا يرتديانها أثناء ارتكاب الجريمة بعد محاولتهما إخفائها، وقد وجد عليها آثار دماءٍ من جراء الحادثة.

وأشارت المصادر إلى استكمال خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراءات المعاينة الأولية، وإيداع المتهمين التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

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فطنة رجال الأمن تقود لضبط وافدين يمنيين قتلا آخر في "نمار الرياض"
سبق

نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، خلال وقت وجيز، في التوصل إلى شخصين من الجنسية اليمنية، بعد أن أقدما على قتل آخر من أبناء جلدتهم، وقد تم إيداعهما التوقيف بمركز الشرطة المختص.

وفي التفاصيل، فإن إحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن كانت تتجول أثناء سير عملها في حي نمار غرب مدينة الرياض صباح هذا اليوم الأحد، ولاحظ رجل الأمن وافد من الجنسية اليمنية يسير بشكل سريع، ليتم استيقافه، وبعد سؤال عن إثباتاته الشخصية ظهرت منه علامات الارتباك.

وأثناء توقف الوافد لدى رجل الأمن، حضر شخص آخر، وذكر أن شجاراً حدث داخل إحدى البنايات الواقعة في حي نمار، وأن هذا الشخص قد هرب من الموقع، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع البلاغ، حيث عُثِر على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر تعرضه لإصاباتٍ أدت لوفاته.

وكشفت المصادر أن دوريات الأمن تمكنت بفضل الله من ضبط المتهمين وهما وافدين من الجنسية اليمنية قبل تمكنهما من الفرار، والعثور على ملابسهما التي كانا يرتديانها أثناء ارتكاب الجريمة بعد محاولتهما إخفائها، وقد وجد عليها آثار دماءٍ من جراء الحادثة.

وأشارت المصادر إلى استكمال خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراءات المعاينة الأولية، وإيداع المتهمين التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
07:19 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:10 PM

فطنة رجال الأمن تقود لضبط وافدين يمنيين قتلا آخر في "نمار الرياض"

خلال جولة لإحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
6,940

نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، خلال وقت وجيز، في التوصل إلى شخصين من الجنسية اليمنية، بعد أن أقدما على قتل آخر من أبناء جلدتهم، وقد تم إيداعهما التوقيف بمركز الشرطة المختص.

وفي التفاصيل، فإن إحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن كانت تتجول أثناء سير عملها في حي نمار غرب مدينة الرياض صباح هذا اليوم الأحد، ولاحظ رجل الأمن وافد من الجنسية اليمنية يسير بشكل سريع، ليتم استيقافه، وبعد سؤال عن إثباتاته الشخصية ظهرت منه علامات الارتباك.

وأثناء توقف الوافد لدى رجل الأمن، حضر شخص آخر، وذكر أن شجاراً حدث داخل إحدى البنايات الواقعة في حي نمار، وأن هذا الشخص قد هرب من الموقع، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع البلاغ، حيث عُثِر على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر تعرضه لإصاباتٍ أدت لوفاته.

وكشفت المصادر أن دوريات الأمن تمكنت بفضل الله من ضبط المتهمين وهما وافدين من الجنسية اليمنية قبل تمكنهما من الفرار، والعثور على ملابسهما التي كانا يرتديانها أثناء ارتكاب الجريمة بعد محاولتهما إخفائها، وقد وجد عليها آثار دماءٍ من جراء الحادثة.

وأشارت المصادر إلى استكمال خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراءات المعاينة الأولية، وإيداع المتهمين التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

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