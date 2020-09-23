"الجوني": اليوم الوطني يأتي والمملكة تواصل تنمية الإنسان والمكان رغم الظروف الاستثنائية

قال: إن قطاع التعليم شهد مشروعات ونقلات كبيرة أسهمت في إعداد النشء للمستقبل

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، أن المملكة العربية السعودية وهي تحتفل باليوم الوطني في ذكراه التسعين، واصلت تنمية الإنسان والمكان رغم التحديات والظروف الاستثنائية، وعززت من اقتصادها وسط ولاء ووفاء من السعوديين لقيادتهم.

ولفت "الجوني" إلى أن القيادة الرشيدة وهي تولي بناء الإنسان جُل أولوياتها فهي بذلك تجسد عِظم دوره ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية، ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفاً رئيساً للمملكة ومن هنا فإن العهد الزاهر الذي يعيشه الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي، إذ شهدت المملكة خلال سنوات قليلة نهضة تنموية شاملة، وحراكا في مختلف المجالات وقوة اقتصادية ومكانة عالمية.

وأضاف "الجوني": إنه من الأهمية بمكان الإشادة بما حظي به قطاع التعليم من مشروعات ونقلات نوعية واكبت مستجدات العصر وأسهمت بشكل فاعل في إعداد النشء لمستقبل واعد، في حين أن المسؤولية تتضاعف على عواتقنا نحن التربويون، فجدير بنا أن نسعى جاهدين لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

ورفع "الجوني" نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة صادق التهنئة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعا الله أن يحفظهما، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن.