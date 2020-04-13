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رئيس الإكوادور يعلن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50%

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضِمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19، التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

وقال "مورينو" على حسابه في "تويتر": "أجريت خفضًا بنسبة 50% من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضًا على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

فيروس كورونا الجديد رئيس الإكوادور لينين مورينو

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رئيس الإكوادور يعلن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50%
سبق

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضِمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19، التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

وقال "مورينو" على حسابه في "تويتر": "أجريت خفضًا بنسبة 50% من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضًا على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:01 AM

رئيس الإكوادور يعلن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضِمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19، التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

وقال "مورينو" على حسابه في "تويتر": "أجريت خفضًا بنسبة 50% من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضًا على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

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