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بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى

قال إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير طهران أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً "إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها"، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت" وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها"، مشيراً إلى أنه بحث مع بينيت عدداً من الملفات بما فيها فيروس كورونا.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية"، مضيفاً أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

وتابع أن "إسرائيل ستقف دائماً مع الولايات المتحدة دون تردد".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً "إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها"، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت" وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها"، مشيراً إلى أنه بحث مع بينيت عدداً من الملفات بما فيها فيروس كورونا.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية"، مضيفاً أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

وتابع أن "إسرائيل ستقف دائماً مع الولايات المتحدة دون تردد".

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
08:43 PM

بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى

قال إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير طهران أسلحة نووية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً "إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها"، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت" وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها"، مشيراً إلى أنه بحث مع بينيت عدداً من الملفات بما فيها فيروس كورونا.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية"، مضيفاً أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

وتابع أن "إسرائيل ستقف دائماً مع الولايات المتحدة دون تردد".

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