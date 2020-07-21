النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة

أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة.

وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة
سبق

أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة.

وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:59 AM

تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
198

أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة.

وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,039
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,182

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة