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فحص أكثر من 3 ملايين من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين حراريًّا

خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.. عبر تجنيد 500 موظف مختص

تمكنت الكاميرات الحرارية المثبَّتة على أبواب ومداخل المسجد الحرام خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك من فحص أكثر من (3) ملايين شخص من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والعاملين .

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الوكالة قامت بتجنيد أكثر من (500) موظف متخصص؛ لمتابعة الكاميرات الحرارية. وجرى تركيب (70) كاميرا حرارية على مداخل أبواب المسجد الحرام لقياس ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، كما زيدت المسارات عند الأبواب؛ لتحقيق التباعد في مسارات الفحص.

ونوه بأن الكاميرات الحرارية تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرُّضهم للفيروس من خلال آلية التعامل مع الألوان. ويمكن للكاميرات الحرارية أن ترصد بحد أقصى ستة أمتار، وبدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وفرزه في قائمة خاصة؛ ليسهل التعرف عليه.

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فحص أكثر من 3 ملايين من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين حراريًّا
سبق

تمكنت الكاميرات الحرارية المثبَّتة على أبواب ومداخل المسجد الحرام خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك من فحص أكثر من (3) ملايين شخص من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والعاملين .

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الوكالة قامت بتجنيد أكثر من (500) موظف متخصص؛ لمتابعة الكاميرات الحرارية. وجرى تركيب (70) كاميرا حرارية على مداخل أبواب المسجد الحرام لقياس ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، كما زيدت المسارات عند الأبواب؛ لتحقيق التباعد في مسارات الفحص.

ونوه بأن الكاميرات الحرارية تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرُّضهم للفيروس من خلال آلية التعامل مع الألوان. ويمكن للكاميرات الحرارية أن ترصد بحد أقصى ستة أمتار، وبدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وفرزه في قائمة خاصة؛ ليسهل التعرف عليه.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
10:12 PM

فحص أكثر من 3 ملايين من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين حراريًّا

خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.. عبر تجنيد 500 موظف مختص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تمكنت الكاميرات الحرارية المثبَّتة على أبواب ومداخل المسجد الحرام خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك من فحص أكثر من (3) ملايين شخص من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والعاملين .

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الوكالة قامت بتجنيد أكثر من (500) موظف متخصص؛ لمتابعة الكاميرات الحرارية. وجرى تركيب (70) كاميرا حرارية على مداخل أبواب المسجد الحرام لقياس ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، كما زيدت المسارات عند الأبواب؛ لتحقيق التباعد في مسارات الفحص.

ونوه بأن الكاميرات الحرارية تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرُّضهم للفيروس من خلال آلية التعامل مع الألوان. ويمكن للكاميرات الحرارية أن ترصد بحد أقصى ستة أمتار، وبدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وفرزه في قائمة خاصة؛ ليسهل التعرف عليه.

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