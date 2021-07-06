وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، الاثنين, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.

على مساحة 2500 متر مربع.. استعادة أراضي حكومية متعدى عليها بظهران الجنوب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-06 استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، الاثنين, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 12:13 AM

على مساحة 2500 متر مربع.. استعادة أراضي حكومية متعدى عليها بظهران الجنوب تمثلت التعديات في جدران حجرية وشبوك وأُزيلت بمشاركة شرطة المحافظة





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استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، الاثنين, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.



وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

