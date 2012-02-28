ويبلغ مجموع الدورات التأهيلية تسع دورات، وهي: دوريات الأمن والعلوم الشرطية وأمن الطرق وأعمال المرور والبحث والتحري والمهمات والواجبات والحاسب الآلي ودورة ميكانيكا وكهرباء.

يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء غدٍ الأربعاء، حفل تخريج 695 خريجًا من الدورات التأهيلية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

وزير الداخلية يرعى تخريج 695 خريجًا بتدريب الأمن العام بمكة.. غدًا أحمد العبدالله سبق 2018-02-27 يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء غدٍ الأربعاء، حفل تخريج 695 خريجًا من الدورات التأهيلية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة. ويبلغ مجموع الدورات التأهيلية تسع دورات، وهي: دوريات الأمن والعلوم الشرطية وأمن الطرق وأعمال المرور والبحث والتحري والمهمات والواجبات والحاسب الآلي ودورة ميكانيكا وكهرباء.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 10:41 PM

وزير الداخلية يرعى تخريج 695 خريجًا بتدريب الأمن العام بمكة.. غدًا في 9 دورات تأهيلية بينها العلوم الشرطية وأمن الطرق والمرور





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يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء غدٍ الأربعاء، حفل تخريج 695 خريجًا من الدورات التأهيلية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

ويبلغ مجموع الدورات التأهيلية تسع دورات، وهي: دوريات الأمن والعلوم الشرطية وأمن الطرق وأعمال المرور والبحث والتحري والمهمات والواجبات والحاسب الآلي ودورة ميكانيكا وكهرباء.