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"الجاسر": تدشين مطار "نيوم" انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المشروع

عبّر عن فخر الخطوط بتسخير إمكاناتها لخدمة برامج التنمية الشاملة والمستدامة

عدّ المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الخطوط السعودية اليوم رحلاتها المنتظمة إلى وجهتها الداخلية الجديدة "مطار خليج نيوم" في مركز شرما التابع لمنطقة تبوك، يوماً تاريخياً؛ بالنظر إلى ما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" بوصفها أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب التدشين عن فخر الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة بتسخير إمكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لتواكب المبادرات والمشاريع الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي يأتي من ضمنها منها مشروع "نيوم" الاستراتيجي ببرامج وخطط تشغيلية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التي هي جزء من رؤية 2030 بكل ما تحمله في طياتها من خير لمستقبل الوطن وأبنائه.

وأوضح أن مطار خليج نيوم هو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس، حيث انتُهِي من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتُمد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM".

وأشار إلى أن التدشين الرسمي تم اليوم في احتفال مبسط، حيث تم توديع الضيوف المسافرين على الرحلة الأولى، حيث غادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحاً برقم شرفي “SV2030” تيمناً برؤية المملكة 2030 التي يعد مشروع نيوم من مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، مبيناً أن مطار خليج نيوم سيكون أول مطار يخدم بالكامل أحد المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية المملكة.

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"الجاسر": تدشين مطار "نيوم" انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المشروع
سبق

عدّ المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الخطوط السعودية اليوم رحلاتها المنتظمة إلى وجهتها الداخلية الجديدة "مطار خليج نيوم" في مركز شرما التابع لمنطقة تبوك، يوماً تاريخياً؛ بالنظر إلى ما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" بوصفها أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب التدشين عن فخر الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة بتسخير إمكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لتواكب المبادرات والمشاريع الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي يأتي من ضمنها منها مشروع "نيوم" الاستراتيجي ببرامج وخطط تشغيلية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التي هي جزء من رؤية 2030 بكل ما تحمله في طياتها من خير لمستقبل الوطن وأبنائه.

وأوضح أن مطار خليج نيوم هو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس، حيث انتُهِي من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتُمد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM".

وأشار إلى أن التدشين الرسمي تم اليوم في احتفال مبسط، حيث تم توديع الضيوف المسافرين على الرحلة الأولى، حيث غادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحاً برقم شرفي “SV2030” تيمناً برؤية المملكة 2030 التي يعد مشروع نيوم من مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، مبيناً أن مطار خليج نيوم سيكون أول مطار يخدم بالكامل أحد المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية المملكة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:58 PM

"الجاسر": تدشين مطار "نيوم" انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المشروع

عبّر عن فخر الخطوط بتسخير إمكاناتها لخدمة برامج التنمية الشاملة والمستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عدّ المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الخطوط السعودية اليوم رحلاتها المنتظمة إلى وجهتها الداخلية الجديدة "مطار خليج نيوم" في مركز شرما التابع لمنطقة تبوك، يوماً تاريخياً؛ بالنظر إلى ما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" بوصفها أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب التدشين عن فخر الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة بتسخير إمكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لتواكب المبادرات والمشاريع الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي يأتي من ضمنها منها مشروع "نيوم" الاستراتيجي ببرامج وخطط تشغيلية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التي هي جزء من رؤية 2030 بكل ما تحمله في طياتها من خير لمستقبل الوطن وأبنائه.

وأوضح أن مطار خليج نيوم هو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس، حيث انتُهِي من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتُمد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM".

وأشار إلى أن التدشين الرسمي تم اليوم في احتفال مبسط، حيث تم توديع الضيوف المسافرين على الرحلة الأولى، حيث غادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحاً برقم شرفي “SV2030” تيمناً برؤية المملكة 2030 التي يعد مشروع نيوم من مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، مبيناً أن مطار خليج نيوم سيكون أول مطار يخدم بالكامل أحد المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية المملكة.

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