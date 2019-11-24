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المنتخب السعودي: رينارد يستدعي اليامي وعسيري .. ويستبعد العويس عن كأس الخليج

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد حارس المرمى محمد اليامي للمشاركة في كأس الخليج العربي 24 بدلاً عن الحارس محمد العويس، بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التـي أُجريت للاعب عن وجود إصابة في الوجه تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع فريقه الأهلي بالدوري.

كما استدعى إيرفي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري لقائمة الأخضر ليصبح بذلك عدد المستدعين 24 لاعبًا.

المنتخب السعودي كأس الخليج العربي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي: رينارد يستدعي اليامي وعسيري .. ويستبعد العويس عن كأس الخليج
سبق

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد حارس المرمى محمد اليامي للمشاركة في كأس الخليج العربي 24 بدلاً عن الحارس محمد العويس، بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التـي أُجريت للاعب عن وجود إصابة في الوجه تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع فريقه الأهلي بالدوري.

كما استدعى إيرفي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري لقائمة الأخضر ليصبح بذلك عدد المستدعين 24 لاعبًا.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:59 PM

المنتخب السعودي: رينارد يستدعي اليامي وعسيري .. ويستبعد العويس عن كأس الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد حارس المرمى محمد اليامي للمشاركة في كأس الخليج العربي 24 بدلاً عن الحارس محمد العويس، بعد أن كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التـي أُجريت للاعب عن وجود إصابة في الوجه تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع فريقه الأهلي بالدوري.

كما استدعى إيرفي رينارد لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري لقائمة الأخضر ليصبح بذلك عدد المستدعين 24 لاعبًا.

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