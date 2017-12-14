أعلمت شركة "فيسبوك" موظفيها، أمس الجمعة، من خلال رسالة إلكترونية، بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم. وذكرت وكالة"بلومبيرغ"، أن البيانات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في أميركا قد سُرقت، وذلك من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بالشركة الأميركية، كانت في سيارة أحد العاملين بها. ووفق الرسالة التي تلقّاها موظفو "فيسبوك"، فإن الأقراص التي تم الاستيلاء عليها لم تكن "مشفرة"، وقد كانت تحوي معلومات مهمة مثل كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم، فضلًا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات أخرى مثل المكافآت والأسهم. وبحسب "سكاي نيوز عربية" عرضت هذه السرقة، وفق بيان خاص بالشركة، بيانات 29 ألف موظف عملوا في "فيسبوك" خلال العام الماضي للخطر. وبحسب الشركة فإن الأقراص المسروقة لم تحتوِ على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي. ودعت "فيسبوك" الموظفين لإعلام بنوكهم بالسرقة، في الوقت الذي تعمل فيه مع السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل.

"فيسبوك" في رسالة للآلاف من موظفيها: معلوماتكم المصرفية سُرقت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-14 أعلمت شركة "فيسبوك" موظفيها، أمس الجمعة، من خلال رسالة إلكترونية، بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم.



وذكرت وكالة"بلومبيرغ"، أن البيانات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في أميركا قد سُرقت، وذلك من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بالشركة الأميركية، كانت في سيارة أحد العاملين بها.



ووفق الرسالة التي تلقّاها موظفو "فيسبوك"، فإن الأقراص التي تم الاستيلاء عليها لم تكن "مشفرة"، وقد كانت تحوي معلومات مهمة مثل كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم، فضلًا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات أخرى مثل المكافآت والأسهم.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" عرضت هذه السرقة، وفق بيان خاص بالشركة، بيانات 29 ألف موظف عملوا في "فيسبوك" خلال العام الماضي للخطر.



وبحسب الشركة فإن الأقراص المسروقة لم تحتوِ على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.



ودعت "فيسبوك" الموظفين لإعلام بنوكهم بالسرقة، في الوقت الذي تعمل فيه مع السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 10:38 AM

"فيسبوك" في رسالة للآلاف من موظفيها: معلوماتكم المصرفية سُرقت أقراص تحوي كشوفات المرتبات وأرقام الحسابات والمكافآت والأسهم





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أعلمت شركة "فيسبوك" موظفيها، أمس الجمعة، من خلال رسالة إلكترونية، بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم.



وذكرت وكالة"بلومبيرغ"، أن البيانات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في أميركا قد سُرقت، وذلك من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بالشركة الأميركية، كانت في سيارة أحد العاملين بها.



ووفق الرسالة التي تلقّاها موظفو "فيسبوك"، فإن الأقراص التي تم الاستيلاء عليها لم تكن "مشفرة"، وقد كانت تحوي معلومات مهمة مثل كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم، فضلًا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات أخرى مثل المكافآت والأسهم.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" عرضت هذه السرقة، وفق بيان خاص بالشركة، بيانات 29 ألف موظف عملوا في "فيسبوك" خلال العام الماضي للخطر.



وبحسب الشركة فإن الأقراص المسروقة لم تحتوِ على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.



ودعت "فيسبوك" الموظفين لإعلام بنوكهم بالسرقة، في الوقت الذي تعمل فيه مع السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل.