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"بلدية بيشة" تدهم 4 مسالخ عشوائية للدواجن في مواقع متفرقة

عمالة تتولى الذبح والتجهيز والتوزيع بطريقة مخالفة تفتقر للاشتراطات الصحية

دهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية بيشة أربعة مسالخ عشوائية للدواجن في مواقع متفرقة، والتي يتولى فيه أفراد من العمالة الوافدة أعمال الذبح والتجهيز والتوزيع على المحال التجارية بطريقة مخالفة، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ولتوفر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد ناجم الحويطي أنه تم ضبط المسالخ العشوائية، ومصادرة وإتلاف ما تم مصادرته، وإغلاق المواقع، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها.

وأكد "الحويطي" استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية؛ لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة، وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.

بلدية بيشة بيشة مسلخ عشوائي

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"بلدية بيشة" تدهم 4 مسالخ عشوائية للدواجن في مواقع متفرقة
سبق

دهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية بيشة أربعة مسالخ عشوائية للدواجن في مواقع متفرقة، والتي يتولى فيه أفراد من العمالة الوافدة أعمال الذبح والتجهيز والتوزيع على المحال التجارية بطريقة مخالفة، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ولتوفر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد ناجم الحويطي أنه تم ضبط المسالخ العشوائية، ومصادرة وإتلاف ما تم مصادرته، وإغلاق المواقع، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها.

وأكد "الحويطي" استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية؛ لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة، وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:02 PM

"بلدية بيشة" تدهم 4 مسالخ عشوائية للدواجن في مواقع متفرقة

عمالة تتولى الذبح والتجهيز والتوزيع بطريقة مخالفة تفتقر للاشتراطات الصحية

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سعود الدعجاني - بيشة
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دهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية بيشة أربعة مسالخ عشوائية للدواجن في مواقع متفرقة، والتي يتولى فيه أفراد من العمالة الوافدة أعمال الذبح والتجهيز والتوزيع على المحال التجارية بطريقة مخالفة، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ولتوفر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد ناجم الحويطي أنه تم ضبط المسالخ العشوائية، ومصادرة وإتلاف ما تم مصادرته، وإغلاق المواقع، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها.

وأكد "الحويطي" استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية؛ لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة، وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.

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