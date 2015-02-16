النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 1,245,321 قرص إمفيتامين بالرياض وتبوك

القبض على متلقيها وناقلها.. واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض، وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة.
وقال "النجيدي": تم القبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 1,245,321 قرص إمفيتامين بالرياض وتبوك
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض، وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة.
وقال "النجيدي": تم القبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:16 PM

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 1,245,321 قرص إمفيتامين بالرياض وتبوك

القبض على متلقيها وناقلها.. واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,200

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض، وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة.
وقال "النجيدي": تم القبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة