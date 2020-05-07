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إصابات كورونا ترتفع في المغرب.. 140 حالة والإجمالي 5548 مصابًا

الصحة المغربية: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ حوالي أسبوعين

أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 5548 حالة بعد تسجيل 140 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ حوالي أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض، وصل إلى 2199 بعد تعافي 162 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الفتك انخفضت إلى 3،3% مع تقلص نسبة الحالات الحرجة.

وأضافت الوزارة أن الدار البيضاء لا زالت تتصدّر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا ترتفع في المغرب.. 140 حالة والإجمالي 5548 مصابًا
سبق

أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 5548 حالة بعد تسجيل 140 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ حوالي أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض، وصل إلى 2199 بعد تعافي 162 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الفتك انخفضت إلى 3،3% مع تقلص نسبة الحالات الحرجة.

وأضافت الوزارة أن الدار البيضاء لا زالت تتصدّر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:13 PM

إصابات كورونا ترتفع في المغرب.. 140 حالة والإجمالي 5548 مصابًا

الصحة المغربية: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ حوالي أسبوعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 5548 حالة بعد تسجيل 140 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ حوالي أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض، وصل إلى 2199 بعد تعافي 162 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الفتك انخفضت إلى 3،3% مع تقلص نسبة الحالات الحرجة.

وأضافت الوزارة أن الدار البيضاء لا زالت تتصدّر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

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