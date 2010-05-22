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مدرب "النصر" يطلب التعاقد مع محترف "السد" القطري

بعد انتهاء عقده مع الفريق

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينزيس، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع محترف السد القطري.

وبحسب ما نقلت صحيفة "العرب" القطرية فإن المدرب أبلغ إدارة النادي برغبته في التفاوض مع لاعب السد القطري، الكوري جونغ وو يونغ؛ للتعاقد معه خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

من جهة أخرى، قال رئيس النادي في تصريحات إن المدرب باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، ولا توجد نية لتغييره.

وتحدثت تقارير أخرى عن اقتراب الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، من الانضمام للنصر الموسم المقبل.

وقالت تلك التقارير إن العويس لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق لفترة مقبلة، وإنه يريد البحث عن تجربة احترافية جديدة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "النصر" يطلب التعاقد مع محترف "السد" القطري
سبق

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينزيس، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع محترف السد القطري.

وبحسب ما نقلت صحيفة "العرب" القطرية فإن المدرب أبلغ إدارة النادي برغبته في التفاوض مع لاعب السد القطري، الكوري جونغ وو يونغ؛ للتعاقد معه خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

من جهة أخرى، قال رئيس النادي في تصريحات إن المدرب باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، ولا توجد نية لتغييره.

وتحدثت تقارير أخرى عن اقتراب الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، من الانضمام للنصر الموسم المقبل.

وقالت تلك التقارير إن العويس لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق لفترة مقبلة، وإنه يريد البحث عن تجربة احترافية جديدة.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
10:55 PM

مدرب "النصر" يطلب التعاقد مع محترف "السد" القطري

بعد انتهاء عقده مع الفريق

A A A
محمد السيّد - الرياض
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5,835

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينزيس، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع محترف السد القطري.

وبحسب ما نقلت صحيفة "العرب" القطرية فإن المدرب أبلغ إدارة النادي برغبته في التفاوض مع لاعب السد القطري، الكوري جونغ وو يونغ؛ للتعاقد معه خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

من جهة أخرى، قال رئيس النادي في تصريحات إن المدرب باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، ولا توجد نية لتغييره.

وتحدثت تقارير أخرى عن اقتراب الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، من الانضمام للنصر الموسم المقبل.

وقالت تلك التقارير إن العويس لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق لفترة مقبلة، وإنه يريد البحث عن تجربة احترافية جديدة.

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