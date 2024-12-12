3 أعوام من تسرُّب المياه بشارع "عيادات وتنويم النفسية" بالطائف .. شاهد النتيجة

مطالبات للجهات المعنية بالوقوف على الحالة وبلاغات متزايدة دون تحرُّك أو تجاوب

تساءل كثير من المواطنين ومراجعي مستشفى الأمراض النفسية بمحافظة الطائف، عن تحول الشارع الذي يتوسط مبنيي "التنويم والعيادات" إلى بحيرات من المياه، بسبب تسريب دائم ومستمر لمياه نقية تابعة للشبكة الخاصّة بالحي؛ ذلك منذُ قرابة ثلاث سنوات دون معالجة أو محافظة على تلك المياه المهدرة، في ظل البلاغات المتزايدة على الجهة المختصّة دون أيّ تحرُّك أو تجاوب.

يتضرر كثير من مرتادي الطريق الذي يتوسط المبنيين للمستشفى، كذلك السكان المجاورون من تلك المشكلة، التي تسبّبت في تزايد وتكاثر الحشرات، بخلاف المياه التي ركدت في مواقع من ذلك الشارع؛ إثر جريانها اليومي الذي يبدأ صباحاً ويستمر حتى ما بعد الظهر.

وطالب الجميع الجهة المسؤولة بالوقوف على ذلك التسريب للمياه النقية والقيام بواجبها المنوط بها، وإيقافه حفاظاً على المياه المهدرة، كذلك التعامل مع البلاغات ومباشرتها دون إهمال.