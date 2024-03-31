النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إعلان الفائزين في مسابقة فن التدوير بمهرجان الزهور بينبع الصناعية

اشترك فيها 3500 عمل من المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية.. وترعاه "سبق" إعلامياً

أعلنت اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المقام بمدينة ينبع الصناعية، مساء أمس الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة فنّ التدوير والبالغ عددها 15 عملاً بعد أن خضعت لاختيارات دقيقة من اللجان التحكيمية للمسابقة.

وتقدّم لمسابقة إعادة التدوير 3500 متسابق قدّموا ثلاثة آلاف عمل فني من المخلفات المنزلية، وأثمرت عملية الفرز والتقييم الأولى على اختيار 300 عمل تم اختيار الأعمال الفائزة من بينهم.

وتنوعت استخدامات المتسابقين في تلك الأعمال بين المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية، وأبرزت العديد من الأفكار والمبادرات القيمة من الطلاب.

وشدد رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني على حرصهم في نسخ المهرجان المختلفة على تعزيز ثقافة إعادة التدوير لتشجيع السكان بجميع فئاتهم العمرية على الابتكار في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والمعدنية في أعمال فنية تبرز مواهبهم ومقدراتهم على الإبداع، مضيفاً أن اختيار الفائزين كان أمراً صعباً؛ نظراً لجمال الأعمال الفنية التي قدّمت والتي عكست الاحترافية العالية التي يتمتع بها شباب الوطن، ومدى قدرتهم على الإبهار والإنجاز متى ما أتيحت لهم الفرصة.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية -الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل- ترعاه "سبق" إعلامياً ويتضمّن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات، وحديقة الطيور، والحيوانات النادرة، والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. إعلان الفائزين في مسابقة فن التدوير بمهرجان الزهور بينبع الصناعية
سبق

أعلنت اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المقام بمدينة ينبع الصناعية، مساء أمس الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة فنّ التدوير والبالغ عددها 15 عملاً بعد أن خضعت لاختيارات دقيقة من اللجان التحكيمية للمسابقة.

وتقدّم لمسابقة إعادة التدوير 3500 متسابق قدّموا ثلاثة آلاف عمل فني من المخلفات المنزلية، وأثمرت عملية الفرز والتقييم الأولى على اختيار 300 عمل تم اختيار الأعمال الفائزة من بينهم.

وتنوعت استخدامات المتسابقين في تلك الأعمال بين المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية، وأبرزت العديد من الأفكار والمبادرات القيمة من الطلاب.

وشدد رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني على حرصهم في نسخ المهرجان المختلفة على تعزيز ثقافة إعادة التدوير لتشجيع السكان بجميع فئاتهم العمرية على الابتكار في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والمعدنية في أعمال فنية تبرز مواهبهم ومقدراتهم على الإبداع، مضيفاً أن اختيار الفائزين كان أمراً صعباً؛ نظراً لجمال الأعمال الفنية التي قدّمت والتي عكست الاحترافية العالية التي يتمتع بها شباب الوطن، ومدى قدرتهم على الإبهار والإنجاز متى ما أتيحت لهم الفرصة.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية -الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل- ترعاه "سبق" إعلامياً ويتضمّن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات، وحديقة الطيور، والحيوانات النادرة، والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
05:57 PM

شاهد.. إعلان الفائزين في مسابقة فن التدوير بمهرجان الزهور بينبع الصناعية

اشترك فيها 3500 عمل من المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية.. وترعاه "سبق" إعلامياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
140

أعلنت اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المقام بمدينة ينبع الصناعية، مساء أمس الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة فنّ التدوير والبالغ عددها 15 عملاً بعد أن خضعت لاختيارات دقيقة من اللجان التحكيمية للمسابقة.

وتقدّم لمسابقة إعادة التدوير 3500 متسابق قدّموا ثلاثة آلاف عمل فني من المخلفات المنزلية، وأثمرت عملية الفرز والتقييم الأولى على اختيار 300 عمل تم اختيار الأعمال الفائزة من بينهم.

وتنوعت استخدامات المتسابقين في تلك الأعمال بين المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية، وأبرزت العديد من الأفكار والمبادرات القيمة من الطلاب.

وشدد رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني على حرصهم في نسخ المهرجان المختلفة على تعزيز ثقافة إعادة التدوير لتشجيع السكان بجميع فئاتهم العمرية على الابتكار في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والمعدنية في أعمال فنية تبرز مواهبهم ومقدراتهم على الإبداع، مضيفاً أن اختيار الفائزين كان أمراً صعباً؛ نظراً لجمال الأعمال الفنية التي قدّمت والتي عكست الاحترافية العالية التي يتمتع بها شباب الوطن، ومدى قدرتهم على الإبهار والإنجاز متى ما أتيحت لهم الفرصة.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية -الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل- ترعاه "سبق" إعلامياً ويتضمّن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات، وحديقة الطيور، والحيوانات النادرة، والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة