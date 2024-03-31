شاهد.. إعلان الفائزين في مسابقة فن التدوير بمهرجان الزهور بينبع الصناعية

اشترك فيها 3500 عمل من المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية.. وترعاه "سبق" إعلامياً

أعلنت اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المقام بمدينة ينبع الصناعية، مساء أمس الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة فنّ التدوير والبالغ عددها 15 عملاً بعد أن خضعت لاختيارات دقيقة من اللجان التحكيمية للمسابقة.

وتقدّم لمسابقة إعادة التدوير 3500 متسابق قدّموا ثلاثة آلاف عمل فني من المخلفات المنزلية، وأثمرت عملية الفرز والتقييم الأولى على اختيار 300 عمل تم اختيار الأعمال الفائزة من بينهم.

وتنوعت استخدامات المتسابقين في تلك الأعمال بين المخلفات البلاستيكية والخشبية والمعدنية، وأبرزت العديد من الأفكار والمبادرات القيمة من الطلاب.

وشدد رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني على حرصهم في نسخ المهرجان المختلفة على تعزيز ثقافة إعادة التدوير لتشجيع السكان بجميع فئاتهم العمرية على الابتكار في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والمعدنية في أعمال فنية تبرز مواهبهم ومقدراتهم على الإبداع، مضيفاً أن اختيار الفائزين كان أمراً صعباً؛ نظراً لجمال الأعمال الفنية التي قدّمت والتي عكست الاحترافية العالية التي يتمتع بها شباب الوطن، ومدى قدرتهم على الإبهار والإنجاز متى ما أتيحت لهم الفرصة.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية -الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل- ترعاه "سبق" إعلامياً ويتضمّن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات، وحديقة الطيور، والحيوانات النادرة، والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية.