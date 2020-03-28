النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة الإعلامية المغربية "ليلي طرزايم" بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

توفيت الإعلامية المغربية ليلى طرزايم، أمس الجمعة، في مستشفى مولاي عبدالله بمدينة سلا المغربية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء المهنة لنعي الراحلة، من بينهم الإعلامي بقناة "العربية" إبراهيم بدر، الذي كتب عبر حسابه على "تويتر": "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالتي وفاة سجلتا في مراكش، وواحدة في الرباط، وأخرى في الدار البيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب من جراء الوباء إلى 10 حالات.

وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن، أو وجود أمراض مزمنة، أو الاثنين معاً.

المغرب مستشفى مولاي عبدالله الإعلامية المغربية ليلى طرزايم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة الإعلامية المغربية "ليلي طرزايم" بعد إصابتها بفيروس "كورونا"
سبق

توفيت الإعلامية المغربية ليلى طرزايم، أمس الجمعة، في مستشفى مولاي عبدالله بمدينة سلا المغربية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء المهنة لنعي الراحلة، من بينهم الإعلامي بقناة "العربية" إبراهيم بدر، الذي كتب عبر حسابه على "تويتر": "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالتي وفاة سجلتا في مراكش، وواحدة في الرباط، وأخرى في الدار البيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب من جراء الوباء إلى 10 حالات.

وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن، أو وجود أمراض مزمنة، أو الاثنين معاً.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
05:20 PM

وفاة الإعلامية المغربية "ليلي طرزايم" بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
42,240

توفيت الإعلامية المغربية ليلى طرزايم، أمس الجمعة، في مستشفى مولاي عبدالله بمدينة سلا المغربية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء المهنة لنعي الراحلة، من بينهم الإعلامي بقناة "العربية" إبراهيم بدر، الذي كتب عبر حسابه على "تويتر": "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالتي وفاة سجلتا في مراكش، وواحدة في الرباط، وأخرى في الدار البيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب من جراء الوباء إلى 10 حالات.

وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن، أو وجود أمراض مزمنة، أو الاثنين معاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة