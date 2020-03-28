وفاة الإعلامية المغربية "ليلي طرزايم" بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

توفيت الإعلامية المغربية ليلى طرزايم، أمس الجمعة، في مستشفى مولاي عبدالله بمدينة سلا المغربية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء المهنة لنعي الراحلة، من بينهم الإعلامي بقناة "العربية" إبراهيم بدر، الذي كتب عبر حسابه على "تويتر": "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالتي وفاة سجلتا في مراكش، وواحدة في الرباط، وأخرى في الدار البيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب من جراء الوباء إلى 10 حالات.

وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن، أو وجود أمراض مزمنة، أو الاثنين معاً.