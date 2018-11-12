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" أردوغان نائمًا".. لقطات مصورة تثير تساؤلات عن صحة الرئيس التركي

غلبه النعاس في العديد من المواقف

أثارت لقطات مصورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال احتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تساؤلات جديدة عن صحة الزعيم التركي.

فخلال كلمة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام زعماء العالم في باريس بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العظمى، رصدت الكاميرا أردوغان وهو يغط في النوم.

وحسب موقع "سكاي نيوز"، هذه ليست المرة الأولى التي يغلب فيها النعاس الرئيس التركي، فقد التقطت عدسات الكاميرا، في أكتوبر الماضي، أردوغان وهو يستسلم للنوم أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره المولدوفي.

وكان الصحفي التركي عبدالله بوزكورت، المقيم في العاصمة السويدية، نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر، والذي أثار تساؤلات عن صحة أردوغان.

وفي أكتوبر 2017، أظهرت عدسات المصورين الرئيس التركي وهو يصارع النوم طوال مدة مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بترو بوروشنك.

وقال موقع "كييف بوست" إن النعاس غلب أردوغان خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي في كييف، حيث ظهر وهو يتثاءب في أكثر من مرة ويغفو لثوانٍ قليلة.

يشار إلى أن أردوغان كان قد فقد الوعي، خلال المشاركة في صلاة عيد الفطر في يونيو 2017، وعزا وقتها الوعكة الصحية التي ألمت به إلى ارتفاع ضغط الدم، سبب مرضه بالسكري.

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" أردوغان نائمًا".. لقطات مصورة تثير تساؤلات عن صحة الرئيس التركي
سبق

أثارت لقطات مصورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال احتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تساؤلات جديدة عن صحة الزعيم التركي.

فخلال كلمة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام زعماء العالم في باريس بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العظمى، رصدت الكاميرا أردوغان وهو يغط في النوم.

وحسب موقع "سكاي نيوز"، هذه ليست المرة الأولى التي يغلب فيها النعاس الرئيس التركي، فقد التقطت عدسات الكاميرا، في أكتوبر الماضي، أردوغان وهو يستسلم للنوم أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره المولدوفي.

وكان الصحفي التركي عبدالله بوزكورت، المقيم في العاصمة السويدية، نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر، والذي أثار تساؤلات عن صحة أردوغان.

وفي أكتوبر 2017، أظهرت عدسات المصورين الرئيس التركي وهو يصارع النوم طوال مدة مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بترو بوروشنك.

وقال موقع "كييف بوست" إن النعاس غلب أردوغان خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي في كييف، حيث ظهر وهو يتثاءب في أكثر من مرة ويغفو لثوانٍ قليلة.

يشار إلى أن أردوغان كان قد فقد الوعي، خلال المشاركة في صلاة عيد الفطر في يونيو 2017، وعزا وقتها الوعكة الصحية التي ألمت به إلى ارتفاع ضغط الدم، سبب مرضه بالسكري.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:24 PM

" أردوغان نائمًا".. لقطات مصورة تثير تساؤلات عن صحة الرئيس التركي

غلبه النعاس في العديد من المواقف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثارت لقطات مصورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال احتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تساؤلات جديدة عن صحة الزعيم التركي.

فخلال كلمة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام زعماء العالم في باريس بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العظمى، رصدت الكاميرا أردوغان وهو يغط في النوم.

وحسب موقع "سكاي نيوز"، هذه ليست المرة الأولى التي يغلب فيها النعاس الرئيس التركي، فقد التقطت عدسات الكاميرا، في أكتوبر الماضي، أردوغان وهو يستسلم للنوم أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره المولدوفي.

وكان الصحفي التركي عبدالله بوزكورت، المقيم في العاصمة السويدية، نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر، والذي أثار تساؤلات عن صحة أردوغان.

وفي أكتوبر 2017، أظهرت عدسات المصورين الرئيس التركي وهو يصارع النوم طوال مدة مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بترو بوروشنك.

وقال موقع "كييف بوست" إن النعاس غلب أردوغان خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي في كييف، حيث ظهر وهو يتثاءب في أكثر من مرة ويغفو لثوانٍ قليلة.

يشار إلى أن أردوغان كان قد فقد الوعي، خلال المشاركة في صلاة عيد الفطر في يونيو 2017، وعزا وقتها الوعكة الصحية التي ألمت به إلى ارتفاع ضغط الدم، سبب مرضه بالسكري.

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