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قطر تعلن تعليق الدراسة لجميع الطلاب اعتباراً من الغد حتى إشعار آخر

قالت: في إطار الجهود التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت قطر، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة في جميع مدارسها وجامعاتها، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد، في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مكتب الاتصال الحكومي "أعلن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر".

وأضافت أن القرار يسري "اعتباراً من غد /الثلاثاء/ حتى اشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصاً على سلامة الطلاب".

وكانت قطر، قد سجلت مساء أمس الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 حالة.

فيروس كورونا الجديد قطر

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قطر تعلن تعليق الدراسة لجميع الطلاب اعتباراً من الغد حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت قطر، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة في جميع مدارسها وجامعاتها، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد، في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مكتب الاتصال الحكومي "أعلن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر".

وأضافت أن القرار يسري "اعتباراً من غد /الثلاثاء/ حتى اشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصاً على سلامة الطلاب".

وكانت قطر، قد سجلت مساء أمس الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 حالة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:36 PM

قطر تعلن تعليق الدراسة لجميع الطلاب اعتباراً من الغد حتى إشعار آخر

قالت: في إطار الجهود التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قطر، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة في جميع مدارسها وجامعاتها، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد، في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مكتب الاتصال الحكومي "أعلن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر".

وأضافت أن القرار يسري "اعتباراً من غد /الثلاثاء/ حتى اشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصاً على سلامة الطلاب".

وكانت قطر، قد سجلت مساء أمس الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 حالة.

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