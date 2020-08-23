"المصعبي" يحتفل بزواج نجله "هاشم" في الطائف

احتفل مدير عام الشؤون المالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ناصر بن محسن المصعبي، بزفاف نجله الشاب المهندس هاشم، على كريمة ابنة عمه، فضل المصعبي.
واقتصرت مراسم الزواج على حفلة عائلية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.
احتفل مدير عام الشؤون المالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ناصر بن محسن المصعبي، بزفاف نجله الشاب المهندس هاشم، على كريمة ابنة عمه، فضل المصعبي.
واقتصرت مراسم الزواج على حفلة عائلية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.
احتفل مدير عام الشؤون المالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ناصر بن محسن المصعبي، بزفاف نجله الشاب المهندس هاشم، على كريمة ابنة عمه، فضل المصعبي.
واقتصرت مراسم الزواج على حفلة عائلية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.
احتفل مدير عام الشؤون المالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ناصر بن محسن المصعبي، بزفاف نجله الشاب المهندس هاشم، على كريمة ابنة عمه، فضل المصعبي.
واقتصرت مراسم الزواج على حفلة عائلية بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.